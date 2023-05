Faut-il élaborer des "budgets genrés", qui intègrent les questions d'égalité ?

Quel impact un projet de loi de finances peut-il avoir sur l'égalité des mesures fiscales ? Sur le presque milliard d'euros dépensé dans le prochain budget du ministère des Sports, ou lors du financement d'une infrastructure sportive, quelle part de l'enveloppe va vraiment bénéficier aux femmes ? Pourquoi le décrochage scolaire est-il majoritairement un problème masculin, et pourquoi la lutte contre ce problème ne prend pas en compte cette donnée ?

Autant de questions que la mise en place d'une "budgétisation intégrant l'égalité", plus communément désignée sous le terme de "budget genré", pourrait permettre de mieux prendre en charge. Deux députées, Céline Calvez (Renaissance) et Sandrine Josso (LR), ont présenté ce mercredi un projet de rapport établissant une vingtaine de propositions en faveur du développement de ces problématiques.

"Nos dépenses ne sont pas neutres"

"On pourrait être beaucoup plus avancés que ce que nous sommes aujourd'hui", explique Céline Calvez, qui appelle à mettre fin à cette invisibilisation du genre dans les questions budgétaires. "Nos dépenses, nos finances publiques ne sont pas neutres, elles ont – et heureusement – un impact sur nos vies", dit-elle.

"L'idée n'est pas d'arriver à ce que chaque ligne dépensée arrive à 50% aux hommes et 50% aux hommes, mais c'est de se questionner sur, est-ce que la dépense qu'on fait ne contribue pas à creuser des inégalités ?" poursuit la députée. Ce questionnement, d'après le rapport des deux députées, a partiellement été pris en compte en 2019 par la direction du budget qui a défini la budgétisation intégrant l'égalité comme "un outil permettant de mesurer l'impact sur les femmes et les hommes des recettes et des dépenses d'un budget".

Les rapporteuses ajoutent que cette démarche doit aussi comprendre une dimension corrective, c'est-à-dire que les constats dressés doivent aussi permettre de faire des ajustements. Le rapport des deux parlementaires appelle donc à mettre en place des indicateurs communs, partagés entre les différents ministères, et à ce que chaque projet de loi de finances passe par ce questionnement, pour obtenir à terme une diminution des dépenses publiques qui aggravent les inégalités femmes-hommes.