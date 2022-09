Faut-il voir "Les cinq diables" de Léa Mysius avec Adèle Exarchopoulos ? L'avis du Masque et la plume

La présentation des "Cinq diables" par Jérôme Garcin : "Quelque part entre Petite maman de Céline Sciamma et Retour vers le futur de Robert Zemeckis"

"Les cinq diables était présenté à la dernière quinzaine à Cannes. C'est le deuxième long-métrage après Ava, de la jeune Léa Mysius. Un film avec Adèle Exarchopoulos dans le rôle de Joanne, une ex-Miss Rhône-Alpes devenue maître-nageuse, dont la fille Vicky est jouée par la jeune Sally Dramé. Une jeune métisse qui a le don de reproduire les odeurs qu'elle collectionne dans des bocaux.

Et parmi ces parfums, celui de sa mère, à qui elle voue un amour fusionnel. Jusqu'au jour, où apparaît Julia, la sœur de son père, dont l'odeur qu'elle va recréer, fait découvrir à Vicky des secrets du passé et de sa famille, sur fond d'homophobie et de racisme.

On est quelque part entre Petite maman de Sciamma et Retour vers le futur de Zemeckis et moi, je me disais en sortant de la projection que j'aurais aimé le voir en odorama ce film !"

Charlotte Lipinska : "Une demi-réussite"

La critique pense que : "Oui, il y a du cinéma. Oui, il y a une mise en scène inspirée, mais je trouve que le scénario est trop ambitieux. Cette histoire de mémoire olfactive et de recréation d'odeurs par cette petite fille est très belle.

Mais petit à petit, le film part sur une autre : une histoire d'amour contrariée. Ces deux récits ne s'articulent pas très bien. Léa Mysius filme magnifiquement les décors naturels : les montagnes, lacs, forêts : des éléments qui empruntent au conte. Dès le début, une atmosphère un peu oppressante, inquiétante se met en place. On sent le danger, et la menace. Elle dirige magnifiquement ses comédiens. Les actrices, surtout, parce que le rôle du mari est un peu sacrifié. Les personnages secondaires auraient mérité d'être plus développés. Donc, pour moi, c'est une demi-réussite."

Michel Ciment : "Cette histoire d'odeurs est magnifiques"

Le journaliste à Positif est enchanté par ce film : "Tout comme j'avais adoré Ava, l'un des meilleurs premiers films français, j'aime énormément ce film. Léa Mysius n'appartient à aucune école, aucune tendance. Elle est du côté du fantastique, qui manque dans le cinéma français vers l'imaginaire. La photo est magnifique. C'est son compagnon Paul Guilhaume qui a collaboré au scénario qui l'a faite.

Et cette histoire d'odeurs qui recrée le passé de la mère, avant que l'enfant ne soit né est une idée absolument magnifique. Je trouve que c'est un ovni dans le cinéma français qui aurait dû être en compétition à la place de certains films français."

Jean-Marc Lalanne : "Je suis très déçu, c'est trop tiré par les cheveux"

Le journaliste aux Inrocks explique son dépit "Moi, j'étais extrêmement déçu. J'aimais beaucoup Eva et là, j'ai le sentiment que le film s'en remet trop à la virtuosité de scénariste de Léa Mysius et pas assez à ses qualités de cinéaste. Et le dispositif est trop compliqué. Je trouve presque tirée par les cheveux la manière dont elle amène les informations. C'est tellement tortueux que devient presque saugrenu. J'ai vraiment été très déçu."

Nicolas Schaller : "Il manque quelque chose d'organique dans "Les cinq diables" pour que le film prenne complètement forme"

Le journaliste à Première explique : "Je me situe entre Michel et Jean-Marc. Léa Mysius a un sens du cinéma assez fou. Et Paul Guilhaume fait une photo magnifique… En plus, c'est du 35 mm. C'est vraiment très très beau. Après, moi, j'avais vu Ava que j'avais découvert alors que j'étais à la Semaine de la critique. Avec le jury, on avait été assez bluffé par ce premier film.

Là, effectivement, celui-ci se perd un peu dans le côté alambiqué de son scénario. Et parfois, je vois plus ses intentions que je ne suis ému, troublé comme je devrais l'être. Il manque quelque chose d'organique encore pour que le film prenne vraiment complètement forme. Mais c'est quand même une proposition tellement forte que je ne peux pas m'empêcher de pousser les gens à aller le voir. Et j'espère que le prochain, le troisième film de Léa Mysius sera meilleur. Il y a un potentiel de trouble et d'émotion dans ce film. La scène du karaoké est formidable, mais il manque des échappées comme ça."

