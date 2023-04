Fauteuils remboursés à 100%, enseignants référents : Emmanuel Macron présente son plan sur le handicap

Les fauteuils roulants remboursés à 100 %, 1,5 milliard d'euros consacrés à une meilleure accessibilité, une hausse de l’Allocation adulte handicapé... Voici certaines des 70 "mesures fortes" promises par l’Élysée et présentées mercredi par le président Emmanuel Macron lors de la sixième Conférence nationale du handicap (CNH). Le rendez-vous a été boycotté par certaines associations, dont le Collectif Handicaps, qui dénoncent un manque d’ambition.

La France a été pointée du doigt à plusieurs reprises par la Défenseure des droits, l'ONU et dernièrement le Conseil de l'Europe pour des "lacunes" dans sa politique concernant les droits des personnes en situation de handicap. En France, 12 millions de personnes sont concernées par le handicap, avec à leurs côtés, huit millions d’aidants.

1,5 milliard d’euros pour l'accessibilité

C’est l’un des plus gros chantiers : rendre accessibles les logements, les lieux publics, les transports, les entreprises. L’État va consacrer 1,5 milliard d’euros pour une meilleure accessibilité. "C'est une ligne budgétaire lourde", a affirmé Emmanuel Macron. Cet engagement sera "décliné avant l'été" et fera l'objet d'une "programmation". Ces aides concerneront "particulièrement les petits établissements recevant du public (...) petits commerces, restaurants, salles des fêtes, locaux de services publics". Le chef de l'État a aussi annoncé que cet engagement ferait l'objet d'un suivi régulier, avec un premier bilan dès 2024, et pourrait donner lieu alors à des "sanctions" pour les lieux publics améliorant trop lentement leur accès.

Dans les transports seront encouragées "l'acquisition de véhicules électriques adaptés, la mise en accessibilité des taxis, des gares, du train avec des services aux voyageurs et des transports de substitution adaptés". Dans Le Figaro , la ministre chargée des personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq, affiche l'objectif de rendre les "158 gares prioritaires nationales" accessibles pour tous les handicaps, moteurs et sensoriels, à l'horizon 2027. La moitié seulement sont aujourd'hui accessibles.

Remboursement des fauteuils roulants

Emmanuel Macron a également annoncé le remboursement intégral des fauteuils roulants, dès 2024. Le président a aussi rappelé que la déconjugalisation de l'Allocation adulte handicapé (AAH) entrera en vigueur le 1er octobre. Avec cette réforme, 120 000 personnes handicapées en couple devraient voir leur AAH augmenter de 350 euros par mois en moyenne.

Un enseignant référent dans chaque établissement

Dans son discours, le président s'est aussi vanté d’une "petite révolution silencieuse", concernant la prise en charge d’enfants handicapés à l’école : "Nous avons aujourd'hui 430.000 élèves en situation de handicap qui sont à l'école. Presque un demi-million. Jamais auparavant, il n'y avait eu autant d'enfants handicapés à l'école."

Le chef de l'État promet l'intensification de la formation des intervenants en milieu scolaire et l'instauration d'un enseignant référent "à même de les épauler" dans chaque établissement scolaire. Il s'agit d'"une mission nouvelle avec des rémunérations spécifiques", a précisé le président.

Améliorer le diagnostic des enfants

Le gouvernement compte mieux diagnostiquer les plus jeunes : "Les enfants auront désormais accès à un service public de repérage sans passage préalable par la MDPH", la Maison départementale des personnes handicapées. "Plus un diagnostic est posé tôt, plus il est efficace", a souligné Emmanuel Macron.

Les mêmes droits sociaux pour les travailleurs handicapés

Entre 2017 et 2022, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est passé de 18% à 14%, a affirmé le président. Parmi les raisons : la multiplication par trois du nombre d’apprentis handicapés et l’aide à l’embauche, qui a permis à plus de 15.000 salariés handicapés d'obtenir un CDI.

Le président a rappelé que les 120.000 salariés qui travaillent en ESAT (Établissement et service d'aide par le travail) ne disposent pas de tous les droits sociaux, le droit de grève, le droit à la représentation syndicale ou la complémentaire santé. "Ce sera corrigé", a-t-il indiqué, avec le texte sur le plein emploi qui sera présenté avant l’été au Parlement : "Il n'est pas admissible non plus que ces travailleurs ne soient rémunérés qu'à 60 % du SMIC, alors même qu'ils exercent un temps plein. Et donc, nous devons travailler pour faire en sorte que ces personnes soient pleinement rémunérées de leur travail comme tout un chacun." Le chef de l’État compte pousser pour que tous les employeurs atteignent la barre de 6% d’emplois de personnes en situation de handicap.

Des taxis plus accessibles

Parmi les priorités du chef de l’État également : l'accessibilité des Jeux de Paris 2024. Il souhaite "multiplier par cinq le nombre de taxis accessibles en circulation" en région parisienne d'ici à 2024. "L'objectif est d'atteindre mille [taxis accessibles aux personnes en situation de handicap] pour les Jeux". Par ailleurs, 3.000 nouveaux clubs sportifs inclusifs seront formés d'ici les Jeux.

Enfin, sans annoncer de mesures concrètes, le président prévoit un plan de lutte "contre le fléau des violences sexuelles contre les personnes en situation de handicap". Emmanuel Macron estime que c'est "un continent caché de nos politiques publiques".