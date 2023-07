"Faux", "irresponsable" : Troussel répond à Roux de Bézieux sur le trafic de drogue "premier employeur" du 93

Il ne laisse pas passer. Stéphane Troussel (PS), président du conseil départemental de Saint-Saint-Denis, a vivement réagi mardi aux propos de Geoffroy Roux de Bézieux tenus mardi matin dans la matinale de France Inter, estimant un peu trop vite que "le premier employeur" du département était "le trafic de drogues". "C'est faux par la réalité des chiffres ! (...) Il y a une économie souterraine en Seine-Saint-Denis comme il y en a malheureusement dans le reste du pays. De sa part c'est irresponsable", réagit Stéphane Troussel auprès de France Inter.

Stéphane Troussel a également déploré dans une lettre ouverte, consultée par l'AFP, que "par ces propos tout aussi faux que stigmatisants, il met à mal des années d'efforts pour améliorer la vie et l'image des quartiers populaires, de la part de tous les acteurs et toutes les actrices de terrain dans nos banlieues".

Publicité

"Une économie parallèle en banlieue"

Invité dans la matinale de France Inter, Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, avait lancé : "Il y a une économie parallèle en banlieue, il faut dire ce qui est, le premier employeur de la Seine-Saint-Denis, c'est probablement le trafic de drogues", a déclaré le patron des patrons sur France Inter en réponse aux difficultés socio-économiques de la banlieue et à la flambée de violences. Avant de nuancer son propos mais d'affirmer quand même : "Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de manière informelle dans l'économie sous-terraine."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le "troisième département contributeur au niveau national pour la TVA !"

Pas suffisant pour Stéphane Troussel qui a annoncé annuler sa présence à un colloque organisé mercredi par Geoffroy Roux de Bézieux sur le thème des Jeux olympiques et paralympiques et qui argumente auprès de France Inter. "La Seine-Saint-Denis est le troisième contributeur au niveau national pour la TVA, le département est chaque année dans le Top 5, Top 10, de la création d'entreprises dans le pays. Par contre, oui, il y a un certain nombre de difficultés : un taux de chômage élevé, des discriminations à l'embauche. C'est sur tous ces sujets-là qu'on attend le patron du Medef", tance-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Depuis ce matin, je ne cesse d'avoir des chefs d'entreprises qui sont scandalisés", témoigne Stéphane Troussel auprès de France Inter. "Parce qu'ils ont choisi ce territoire, ont choisi d'y investir, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui, dans le Grand Paris, en Île-de-France, la capacité de développement, le transport collectif, le foncier disponible, il est en Seine-Saint-Denis plutôt que dans les beaux quartiers dans lesquels se vautre monsieur Roux de Bézieux", ajoute-t-il encore. Et de préciser : "Il y a une économie souterraine en Seine-Saint-Denis comme il y en a malheureusement dans le reste du pays eu égard à l'importance du trafic de stupéfiants. Mais de sa part, c'est totalement irresponsable."

"Cette phrase était caricaturale, je la regrette"

Après l'indignation suscitée par ses propos, Geoffroy Roux de Bézieux a réagi sur Twitter : "Cette phrase était caricaturale, reconnaît-il. Je la regrette car elle a pu blesser les habitants du 93. Comme je le dis après dans l'interview, la majorité silencieuse travaille et souffre de cette économie souterraine".