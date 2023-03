Félins au Muséum national d’Histoire naturelle du 22 mars 23 au 7 jan 24

En 2023, le Muséum national d’Histoire naturelle met à l’honneur une exceptionnelle famille d’animaux présents sur toute la planète : les félins.

Prédateurs d’exception, mammifères admirés ou redoutés… Les félins sont l’une des familles d’animaux les plus représentées. Mais les connaissez-vous vraiment ? Laissez-vous surprendre par les 38 espèces de félins qui peuplent la Terre.

Qu’il s’agisse de leur diversité, de leurs impressionnantes capacités de prédateurs, de leurs relations avec les hommes à travers les époques et les cultures ou de leur domestication, les 38 espèces de félins vivant sur Terre vous sont présentées de manière tout à fait inédite.

Rendez-vous est donné au sein de la Grande Galerie de l’Évolution pour découvrir cette incroyable fresque féline.

Caracal - MNHN Emmanuel Baril

► La première partie de l’exposition présente, en un coup d’œil, l’ensemble de ces espèces grâce à un podium où sont rassemblés des animaux naturalisés, présentés par zones géographiques et accompagnés d’un cartel numérique avec leurs caractéristiques. Une fresque féline aussi complète est une véritable première !

Cette partie introductive vous permettra de prendre toute la mesure de cette famille de mammifères qui, même si elle est très bien identifiée du public, reste méconnue sur de nombreux aspects.

Les félins actuels sont menacés de toutes parts et pour diverses raisons. L’exposition s’attache à expliciter les dangers qui pèsent sur eux, en particulier sur les espèces les moins connues, qui n’ont pas encore été entièrement étudiées et qui risquent de disparaitre avant même de l’avoir été. Bien que la plupart des espèces soient protégées par des conventions internationales, la destruction de leurs habitats naturels, la chasse et le braconnage ou encore les conflits avec les éleveurs demeurent de réelles menaces pour eux.

Panthère de chine - F-G Grandin MNHN

► La seconde partie vous présente toutes les qualités anatomiques, comportementales et sensorielles qui font des félins des prédateurs hors-pair.

Pourtant, le succès n’est pas toujours au rendez-vous et ces mêmes félins aux capacités de prédation spectaculaires doivent souvent s’y reprendre à plusieurs fois avant d’attraper leurs proies. D'ailleurs, qu’il s’agisse d’un chat ou d’un lion, tous les félins utilisent les mêmes techniques.

Pour prendre toute la mesure de leur rôle de prédateur, de nombreuses scènes de taxidermie ont été conçues spécialement pour l’exposition. Dès l’entrée dans ce nouvel espace, plusieurs spécimens semblent prêts à bondir sur les visiteurs, d’autres sont en pleine capture ou en train de mettre à mort leurs proies. Chacune de ces naturalisations est accompagnée d’un film illustrant le détail du mouvement.

Panthère des neiges Panthera uncia - MNHN Emmanuel Baril

► Une troisième partie de l’exposition présente le lien ancien et solide entre les hommes et les félins. Dès l’entrée dans ce nouvel espace, une ambiance particulière vous capte et vous emporte au cœur de plusieurs pays et civilisations : Égypte, Grèce, Afrique, Asie, etc.

En un coup d’œil, il balaie aussi plusieurs époques. En effet, partout sur la planète et depuis fort longtemps, les félins symboles de puissance, de protection et de bravoure, fascinent les humains dont les rois, reines, guerriers et autres puissants reprennent l'esthétique. Au sein des mythes, légendes, cultures, cultes, les félins sont ainsi représentés de diverses manières.

Tigre - MNHN - Agnès Iatzoura

► La quatrième et dernière partie, pose la question : apprivoisés ou domestiqués ?

Qu’il s’agisse des lions exécutés dans les cirques romains durant l’Antiquité, des guépards utilisés pour la chasse à travers l’Asie au XIXe siècle ou des lions « d’appartement » affichés par leurs propriétaires sur les réseaux sociaux, il est clair que la domination de l’Homme sur le félin perdure à travers les âges et les cultures.

Pourtant, seul le chat ganté (Felis silvestris lybica) s’est rapproché des hommes de façon durable et a pu être domestiqué. Ainsi cette dernière partie de l’exposition reviendra-t-elle sur les tentatives de domestication : les échecs et l’unique succès avec le chat domestique.

Un animal domestique est un animal appartenant à une espèce ayant subi des modifications, par sélection, de la part de l'homme. C'est un animal qui, élevé de génération en génération sous la surveillance de l'homme, a évolué de façon à constituer une espèce, ou une race, différente de la forme sauvage primitive dont il est issu.

Un animal apprivoisé n'est pas nécessairement un animal domestique. Un animal sauvage peut être apprivoisé.

Puma - Puma concolor - MNHN F-G Grandin