Féminicides, précarité menstruelle, impôts... Ce qu'il faut retenir du passage d'Elisabeth Borne sur France 5

26 femmes ont déjà été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année 2023, dont trois ce week-end. À deux jours du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la Première ministre Elisabeth Borne était l'invitée de l'émission "C à vous" sur France 5. Elle y a annoncé plusieurs mesures, notamment la création de "pôles spécialisés" sur les violences conjugales dans les tribunaux et la diminution des délais de délivrance d'ordonnances de protection immédiate. Elle a par ailleurs annoncé le remboursement des protections périodiques réutilisables pour les moins de 25 ans à partir de l'an prochain et une révision du système d'imposition des couples.

Environ 200 "pôles spécialisés" sur les violences conjugales créés dans les tribunaux

"On va mettre en place des pôles spécialisés dans chaque tribunal pour pouvoir mieux traiter les violences conjugales", a annoncé Elisabeth Borne. L'objectif est de traiter ces affaires "en proximité" et de "pouvoir répondre globalement aux difficultés que rencontrent les femmes victimes de violences". Il ne s'agit pas de juridictions spécialisées, a précisé la Première ministre après avoir reçu les premières conclusions d'une mission parlementaire, qui doit rendre ses travaux définitifs fin mars. Quelque 200 pôles seront crées au total au sein des 164 tribunaux judiciaires et 36 cours d'appel, a précisé Matignon auprès de l'AFP. Ils traiteront les dossiers de violences intrafamiliales tant sur le plan civil que sur le plan pénal, avec un dossier unique et des audiences dédiées. "Parmi les magistrats qui vont être recrutés, des moyens supplémentaires pourront être consacrés à ces pôles", a ajouté la Première ministre, sans préciser le montant dédié à cette mesure.

Une ordonnance de protection délivrable en "24h" en cas de "réel danger"

Afin d'éloigner les conjoints violents, le gouvernement va par ailleurs raccourcir les délais d'ordonnance de protection immédiate, qui pourra être délivrée par le juge "en 24 heures" et "sans contradictoire si on pense qu'une femme est réellement en danger", a précisé Mme Borne. Le délai pour délivrer une telle ordonnance "grosso modo, c'est une semaine, aujourd'hui", a-t-elle précisé. Selon la présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Mailfert, interrogé par France 5, "il faut être beaucoup plus systématique dans la délivrance d'ordonnances de protection. On en est à un peu plus de 4.000 aujourd'hui, il en faudrait environ 30.000" par an pour être au niveau de l'Espagne, pays de référence dans le traitement des féminicides.

Des protections périodiques remboursées pour les moins de 25 ans

Elisabeth Borne a également annoncé que les "protection périodiques réutilisables" (culottes menstruelles, cups…) seraient remboursées par la sécurité sociale, "à partir de 2024, pour toutes les jeunes femmes de moins de 25 ans". Celles-ci devront devront se les procurer en pharmacie pour être remboursées, sans ordonnance. "C'est impensable que des femmes ne puissent pas avoir les protections dont elles ont besoin", a déclaré la Première ministre. Selon un sondage Opinion Way réalisé par l'association "Règles élémentaires" et cité par "C à vous", 4 millions de femmes sont confrontées à la précarité menstruelle en France, soit 31% des femmes de 18 à 50 ans. Ces femmes seraient deux fois plus nombreuses depuis 2021.

Le "taux d'imposition individualisé" devient la norme

Enfin, la Première ministre a annoncé que le "taux d'imposition individualisé" allait être celui proposé "par défaut" aux couples, plutôt que celui du foyer fiscal. Le taux d'imposition pour un ménage est en effet calculé à partir des plus hauts revenus, souvent de l'homme, ce qui pénalise les femmes. Cette mesure doit "contribuer à avoir une meilleure autonomie économique des femmes", a conclut Elisabeth Borne.

Dans une interview au magazine Elle la semaine dernière, Elisabeth Borne avait déjà annoncé une partie des mesures contenues dans le nouveau plan du gouvernement pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2023-2027) qu'elle doit présenter ce 8 mars. Parmi celles-ci, l'augmentation du nombre de maisons des femmes sur le territoire, la création d'un fichier des auteurs de violences, et mise en place de l'éga-conditionnalité dans l'attribution des marchés publics : les entreprises les moins bien notées par l'index égalité femmes/hommes n'y auront plus accès.