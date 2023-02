Femmes dans le cinéma : pied de nez aux César, les "Cléopatre" récompensent Alice Diop et Rebecca Zlotowski

A la veille de la cérémonie des César, le magazine Causette a remis ses premiers "Cléopâtre". Un prix du public et un prix de la rédaction créés en janvier dernier pour récompenser les femmes réalisatrices françaises, toutes oubliées de la catégorie "meilleure réalisation" des César , pour la première fois depuis neuf ans. Alice Diop a remporté le prix du public pour Saint-Omer et Rebecca Zlotowski celui de la rédaction de Caussette, pour Les enfants des autres.

"Y'a zero meuf"

Tout est parti d'un tweet de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin le 25 janvier dernier, lors de l'annonce des nommés aux César. "Je propose qu'on arrête les César et qu'on monte les Cléopâtre", a-t-elle réagit, alors que plus aucune femme n'était en lice pour la "meilleure réalisation". "Y'a zero meuf", peux-t-on lire dans la capture d'écran d'une conversation. Une initiative reprise par le magazine Chausette, qui annonçait deux jours après la création du prix.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Marie-Charlotte Garin "a accepté avec joie d'être la présidente d'honneur de notre prix", écrit Causette dans un communiqué .

1.000 lecteurs et lectrices ont voté

1.000 personnes ont donc voté en quinze jours pour l'une des six réalisatrices en compétition : Alice Diop (Saint-Omer), Alice Winocour (Revoir Paris), Charlotte Le Bon (Falcon Lake), Blandine Lenoir (Annie Colère), Patricia Mazuy (Bowling Saturne) et Rebecca Zlotowski (Les Enfants des autres). Alice Diop a remporté le prix du public et Rebecca Zlotowski celui de la rédaction. "Merci au prix Cléopâtre ! With Love" a salué cette dernière sur Instagram, en publiant une story avec Alice Diop.

"En espérant, désormais, que notre démarche politique et humoristique soit entendue par l’Académie des César", conclut la rédaction de Cuasette. "Et si ce n’est pas le cas, rendez-vous l’année prochaine pour la seconde édition des Cléopâtre !"