Femmes, handicap, origines : cinq graphiques qui illustrent le manque de diversité à la télévision

Quels visages sur nos petits écrans ? L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), a rendu son baromètre annuel de la représentation de la société française. L'organisme s'intéresse notamment à la présence, à la télévision, des femmes, des personnes handicapées ou encore de celles vues comme "non-blanches", précise-t-il. Et globalement, les avancées en termes de diversité sont trop lentes.

Pour arriver à ces conclusions, le régulateur français de l'audiovisuel et du numérique a notamment visionné 2.700 programmes diffusés sur 19 chaînes de télévision, en mars et en octobre 2022. Que la télévision soit représentative de la société est "un enjeu démocratique", souligne-t-il, invitant les acteurs français de l'audiovisuel à "se saisir davantage" de ces enjeux.

Toujours 39% de femmes parmi les personnes qui s'expriment

Leur part stagne depuis plusieurs années. La représentation des femmes qui s'expriment à l'écran était toujours de 39% l'année dernière, comme en 2021 et en 2019 (c'était encore moins en 2020, à 38%). Leur proportion est un peu plus importante sur les chaînes historiques (42%). Mais, les femmes représentant 52% du total de la population française, le compte n'y est pas.

Part d'hommes et de femmes à la télévision depuis 2019.

"La sous-représentation des femmes est encore plus marquée lorsqu’elles cumulent plusieurs critères de discrimination. Parmi les personnes perçues en situation de handicap sur les antennes, seulement 25 % sont des femmes par exemple", ajoute l'Arcom. Quand aux femmes qui ont entre 50 et 64 ans, elles représentent seulement 29% des personnes à l'écran.

15% de personnes perçues comme "non blanches"

Selon le rapport, "les personnes perçues comme 'non-blanches' ont été représentées à hauteur de 15 % à la télévision en 2022, contre 14 % en 2021". Une augmentation minime. Et c'est encore pire sur les chaînes d'information en continu, où selon les calculs de l'Arcom, elles sont présentes seulement 9% du temps. À noter notamment la baisse de la présence à l'écran des personnes perçues comme "asiatiques", seulement 9% des personnes "non blanches" qui apparaissent à l'écran : c'est six points de moins qu'en 2019.

Représentation des personnes perçues comme "non blanches" depuis 2019.

3% d'habitants de banlieue

"La télévision donne à voir une image très urbaine de la société avec toutefois des déséquilibres au sein de cet ensemble", souligne également l'Arcom dans son rapport. Les centres-villes historiques sont les plus représentés, présents à l'écran 51% du temps. En revanche, les villages représentent 15% des personnes que l'on peut voir, et ce chiffre tombe à 3% pour la banlieue.

Et surtout, "en 2022, il peut être constaté la poursuite d’une forte baisse de la présence des populations ultramarines à l’écran", à seulement 1%, ajoute l'organisme. C'est un peu mieux sur les antennes de France Télévisions, où le chiffre passe à 7%, ces chaînes s'étant engagées à donner plus de visibilité à ces territoires.

Evolution du taux de représentation des Outre-Mer depuis 2018.

1% de personnes en situation de handicap

Un cap symbolique est franchi. "La représentation du handicap atteint pour la première année la barre symbolique de 1 %", explique l'Arcom, précisant qu'il s'agit d'une "progression toutefois mineure en comparaison du nombre de personnes en situation de handicap". Cela reste extrêmement peu quand on évalue à "environ à 13 % la part des personnes en situation de handicap chez les 15 ans et plus en France". À la télévision, c'est surtout dans les fictions que le handicap est présent à l'écran (71%).

Représentation des personnes handicapées par genre de programme en 2022.

Encore trop peu de personnes très jeunes et très âgées

"La sous-représentation des plus âgés et des plus jeunes persiste en 2022", note l'Arcom. Par exemple, les plus de 65 ans ne représente que 6% des personnes présentes à l'écran, "alors même qu’ils constituent la tranche d’âge la plus importante en France (21%)". Une sous-représentation particulièrement présente dans les fictions. C'est la même choses pour les plus jeunes, avec seulement 10% des moins de 20 ans à l'écran, eux qui représentent 24% de la population française.

Classes d'âge perçues à la télévision depuis 2019.

En revanche, les plateformes de streaming font figure de bonnes élèves en donnant "à voir une grande diversité" dans leurs fictions les plus populaires, selon l'Arcom. Le régulateur français de l'audiovisuel et du numérique a élargi pour la première fois son étude sur cette question aux géants du streaming, en analysant les trente épisodes de séries et films les plus regardés de Netflix, Disney+ et Amazon Prime vidéo. De "Stranger Things" à "Grey's Anatomy" en passant par "Le seigneur des anneaux: les anneaux de pouvoir", les personnes "perçues comme non blanches" représentent par exemple presque la moitié des individus présents à l'écran (43%), relève l'Arcom.