Fernandel : du jeune comique et chanteur marseillais à l’irrésistible Don Camillo

Il a tourné avec les plus grands de l'époque, de Sacha Guitry à Christian Jacques en passant par Henri Verneuil, Marcel Pagnol, Jean Renoir ou encore Julien Duvivier qui ont immédiatement été séduits par sa bonhomie, son grand sourire provençal, et son tempérament méditerranéen.

C'est une personnalité vaudevillesque hors pair de l'histoire du cinéma français, une gueule, un corps, une dégaine et toute une palette d’expressions cinématographiques qui se révèlent à l'écran dès les années 1930. Autant de facettes qui conditionnent son atmosphère artistique euphorique, par laquelle il séduisait très naturellement son public.

Mais avant de devenir la vedette comique, il y eut la période fondatrice du music-hall marseillais, dans les salles de spectacles pendant les entractes.

La chanson dans l’âme : un jeune comique troupier du midi qui rêve de cinéma

Son père était déjà un passionné de music-hall, de théâtre, qui se produisait sur les scènes de Marseille, c'est donc très naturellement que Fernandel, fréquentant les coulisses de théâtres, assistant aux répétitions de son père, était attiré par l’univers de la scène. Il participe très tôt à des spectacles comme petit figurant et chanteur pour faire comme son père, et prend exemple sur son idole, le comique troupier Pierre Paul Marsalès surnommé « Polin » qu'il imite autant que possible. Il rencontre son tout premier succès à moins de 10 ans après avoir remporté un concours public de petits chanteurs amateurs au théâtre du Châtelet de Marseille, en interprétant une des chansons de Polin « Mademoiselle Rose ».

Mauvais élève à la l'école, son père le pousse à travailler dans divers emplois de circonstances où il se fait souvent renvoyer pour indiscipline tant il prend la liberté d'aller chanter en banlieue marseillaise sans accord de son patron, quand il ne se met pas à improviser des chansonnettes sur son lieu de travail. Grande gueule, il l'est déjà très jeune, et impose déjà un caractère loin d'être facile, car bien que naturellement comique, il n'aimait pas qu'on gâche ses plaisirs, surtout pas sa passion et ses ambitions. Une grande autorité naturelle, joviale, spontanée qui devait désormais servir ses ambitions d’artiste au cinéma.

Il a un peu moins de 10 ans lorsque son père le pousse sur la scène pour qu'il chante pendant les entractes des cinémas. Il se produit à Marseille, il accepte tout, et se fait une réputation. Il devient même un indispensable dans tous les petits événements locaux. Il exploite déjà tout ce qui fait l’originalité de sa démarche sur scène par les spectacles d'opérette à Marseille.

La Grande guerre le contraint à abandonner temporairement la scène pour travailler dans le commerce et dans la banque. Entre 1925 et 1930, il s’épanouit en tant que chanteur populaire et comique dans les salles de cinéma, dans les music-halls. Heureusement, à cette époque, dans tous les cinémas, à l'entracte, des attractions occupaient les spectateurs. Il faut dire que, durant l’entre-deux-guerres, on avait besoin de s’échapper par le rire et la dérision. Fernandel saisit sa chance et devient un comique croupier digne de ce nom où il se plaît à chanter le répertoire de son idole Polin de « La grosse gaudriole » à « Mademoiselle Rose », ou encore « La caissière du Grand Café ». C’est grâce à son ami, le scénariste et parolier Jean Manse, qu’il enrichit son répertoire de chansons. Il se marie avec la sœur de ce dernier, Henriette et son accent marseillais lui vaut d’être surnommé « Fernandel » par sa belle-mère, un surnom d'artiste parfait !

Après s'être fait une réputation dans son midi natal, sa réputation locale lui permet de gagner les salles concert de Paris à la fin des années 1920. Il signe un contrat pour le concert Bobino ou encore celui de Mayol où il chante et interprète des sketches comiques, le tout accompagné d’une ribambelle de grimaces très vendeuses et prometteuses. Encore en bas de l'affiche, il croit énormément en son potentiel et ne se laisse jamais abattre par les aspérités du monde du spectacle. Il faut dire qu’il cultive déjà très jeune une très grande force d'esprit joviale et rieuse. Autant de facettes qui construisent son personnage, son charisme naturel, et sa très grande facilité de parole.

Vedette comique emblématique du cinéma des années 1930-1960

Notre chanteur d'attraction est très vite intronisé par le cinéma, introduit par Marc Allégret, en 1931, qui tourne son premier film muet sous la direction de Sacha Guitry, avec Raimu comme acteur principal, dans "Le Blanc et le noir" en 1931 où Fernandel interprète un chasseur vierge (le groom) censé satisfaire les désirs d’adultère d’une femme désespérée par son propre mari. Voici qu’il tenait à 28 ans un petit rôle dans une courte scène pour une personnalité qui prenait déjà tant de place. Un film qui fait démarrer sa carrière cinématographique aux côtés d'un Sacha Guitry qui se mettait tout juste au cinéma parlant. C'est une scène très brève, mais très drôle, où on le voit à peine.

Révélé grâce aux films de Marcel Pagnol durant les années 1930

Sa collaboration avec Marcel Pagnol lui permet de faire véritablement décoller sa carrière d’acteur en 1934 avec le tournage d'"Angèle", une adaptation d’un roman de Jean Giono, où Fernandel joue le rôle du valet Saturnin qui part rechercher la fille d’un paysan, Angèle, dans le bordel d’un proxénète où elle a été placée. Marcel Pagnol avait d’abord demandé à Michel Simon, grande vedette, mais qui avait demandé trop cher. Alors qu’il avait du mal avec le style de jeu du jeune chanteur marseillais, il finit par lui donner le rôle, faisant découvrir aux spectateurs une sensibilité extraordinaire qu’on ne lui connaissait pas encore et où il signe déjà de très beaux moments de cinéma.

Aux côtés de Pagnol, il arrive à se faire une place dans le milieu frelaté du cinéma en enchaînant avec "Le Regain" (1937) et puis toujours avec Pagnol dans "Le Schpountz" (1938). Ce film qui résonne presque comme une production autobiographique de Fernandel, où il interprète Irénée, un jobard qui se rêve vedette du grand écran, mais considéré par son entourage comme un vaurien. Il affiche son talent de comédien polymorphique. Un film certes bavard, mais dans lequel Pagnol, très astucieux, arrive à détacher Fernandel de ce côté ultra naïf qu'il avait au début, pour en faire une future vedette, capable de tout interpréter. Dès lors, Fernandel n'est plus seulement cet amuseur public, mais un acteur à part entière qui savait être bouleversant quand il le souhaitait.

Christian Jacques lui offre également six rôles durant ces années d’entre-deux-guerres : "Un de la légion" (1936) ; "Josette" (1937) ; "François Ier" (1937), "Les dégourdis de la 11e" (1937), "Ernest le rebelle" (1938) ou encore "Raphaël le tatoué" (1939) où il interprète ici un double personnage.

Regain de popularité et triomphe après la Seconde guerre mondiale (1945-1960)

Il travaille une dernière fois avec Marcel Pagnol qui adapte un roman d'Émile Zola, "Naïs" (1945), une comédie un peu moins connue peut-être, sans doute parce qu’elle est dramatique. Une comédie magnifique où Fernandel interprète un valet de ferme bossu épris de la fille du métayer pour qui il travaille. Il porte une histoire sentimentale très sensible de Pagnol qui permet à l'acteur marseillais de se refaire une santé après les années noires de l'Occupation.

Il tourne également huit films avec le grand Henri Verneuil dans les années 1950 dont "Le Fruit défendu" (1952), "L'ennemi public numéro un" (1953) , "Le Mouton à cinq pattes" (1954), "Le grand chef" (1959) et "La Vache et Le prisonnier" (1959). Dans ce dernier, le voici dans la peau d'un prisonnier de guerre qui décide, en 1943, de s'évader de la ferme où il est employé tenant à son licol la vache Marguerite qui l'accompagne. Un séri de films qui sont tous pour l’essentiel des comédies dramatiques qui s’écartent du genre comique au sens propre du terme, mais qui permettent de le découvrir sous un autre jour. Le plus symbolique étant sans nul doute "La table aux crevés" (1951) où Fernandel, très émouvant, interprète un paysan et conseiller municipal accusé à tort du meurtre de sa femme au sein de son village partagé entre Républicains et cléricaux qui instrumentalisent ce fait-divers.

Impossible de ne pas citer "L'Auberge rouge" de Claude Autant-Lara (1951), un des meilleurs films de Fernandel même si ça n'a pas été un grand succès. Inspiré par la légende d'une auberge de l'Ardèche dont les tenanciers, dans les années 1820, auraient fait disparaître beaucoup de clients. Un tournage qui se passe assez mal puisque Fernandel doit répéter plusieurs plans, et de nombreux conflits éclatent quant au propos même du film. C'est le premier de cordée de ses films où il interprète un religieux. D'ailleurs, il trouve que le film est beaucoup trop critique vis-à-vis de la religion, et résonne commune production de la Nouvelle Vague qu'il ne porte pas particulièrement dans son cœur. Il faut dire que Fernandel était réputé pour être très clérical, conservateur, réactionnaire dans ses convictions, en particulier lorsqu’il s’agissait de religion. Au final, ça reste un de ses chefs d'œuvre.

C’est surtout avec le cinéaste Julien Duvivier qu'il accède à l'éternité. Le cinéaste le choisit pour "Le petit monde de Don Camillo" (1952) qui signe l’un des plus grands succès populaires de la carrière de Fernandel avec "Ali Baba et les quarante voleurs" signé deux ans plus tard par Jacques Becker. À tel point que Don Camillo se décline en une série de cinq films jusqu’en 1965. Bien qu'ils ne révèlent pas l'immense comédien qu'il était, c'est ce que le grand public a le plus retenu de sa filmographie. D'ailleurs dans l'imaginaire de beaucoup de Français, Fernandel apparaît toujours avec la soutane du prêtre. Don Fernandel est le personnage qui aura le plus fédéré de public. L’aspect religieux de certains de ses rôles lui colle tellement à la peau que le même cinéaste lui propose même, en 1962, un film à sketches "Le Diable et les dix commandements" où Fernandel incarne un homme (fou) qui se prend pour… Dieu !

