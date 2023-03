RECETTE - Ferratelle

Pour 20 pièces environ

4 cuillères à soupe (100 g) de farine

4 cuillères à soupe (100 g) de sucre

4 œufs

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Le zeste d’un demi-citron non traité.

Matériel

Fer à Ferratelle ou gaufrier

Séparez les blancs des jaunes et montez-les en neige. Mélangez les jaunes avec le sucre et les zestes de citron. Ajoutez les blancs montés et incorporez délicatement la farine au mélange, une cuillère à la fois.

Versez l’huile d’olive et mélangez délicatement.

Huiler l’appareil et faites le chauffer.

Déposez une cuillère à soupe de préparation dans l’appareil et faites cuire jusqu’à ce que la ferratella soit dorée. Une fois cuite, déposez-les dans un plat et continuez jusqu’à épuisement de la préparation.

Vous pouvez les manger chaudes, à la sortie du fer, elles seront plus croustillantes. Une fois refroidies, leur texture ramollie et elles peuvent être garnies de pâtes à tartiner, de miel ou de confiture.