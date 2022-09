Festival Atmosphère à Courbevoie du 5 au 9 octobre 2022

Le Festival Atmosphères est un événement de cinéma international dédié aux enjeux environnementaux et sociétaux. L’humain, la solidarité et l’écologie sont les principaux thèmes au cœur de sa programmation qui s’inscrit pleinement dans les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’Agenda 2030.

Entièrement gratuit et accessible à tous, le festival labellisé « Fête de la Science » constitue l’événement culturel grand public de référence en la matière. Il propose une riche programmation Arts & Sciences pour un public intergénérationnel.

Atmosphère 2021- Cérémonie d'ouverture - Pauline Maillet

Dans une ambiance conviviale et participative, des pionniers du développement durable, de grands scientifiques, des experts de la transition, des artistes engagés viennent partager des savoirs, idées et émotions… La programmation, ancrée dans le 7ème art, s’est enrichie au fil des années en proposant d’autres formes d’expressions : arts plastiques, spectacles vivants, musique, jeux vidéo.

La raison d’être du Festival Atmosphères est aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Son succès et sa singularité s’appuient sur une programmation arts & sciences, riche, éclectique et en phase avec les grandes questions de société. Le Festival initie des actions et rendez-vous tout au long de l’année pour créer de l’engagement. Chacun peut aider à faire rayonner les savoirs et les émotions, auprès du plus grand nombre.

« RÉCITS DU FUTUR » est la thématique de cette 12e édition : repenser le monde, n’est-ce pas la force et l’essence-même des arts et des sciences ? Comment agir plutôt que réagir, se projeter, anticiper ! Choisir ensemble dès maintenant de nouvelles directions plus écologiques, plus inclusives, renouer une relation harmonieuse avec le vivant. La culture, la création, la recherche nous y aident dans le partage des connaissances, des expériences et des émotions alliées au plaisir de la rencontre, de l’action, de la découverte et de l’élaboration de nouveaux scénarios qui préservent le bien commun et la paix.

ATMSOPHERE 2021 - Pauline Maillet

► Mathieu Kassovitz, parrain cinéma

Il a mis en scène des incontournables du cinéma français, dont Métisse (1993) et La Haine (1995). Il a également réalisé Assassin(s) (1997), Les Rivières pourpres (2000), Gothika (2003), Babylon A.D. (2008) et L’Ordre et la morale (2011).

Comme acteur, on se souvient notamment de ses rôles dans Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet (2001), Amen de Costa-Gavras (2002), Munich de Steven Spielberg (2005), Happy End de Michael Haneke (2017) et plus récemment Sparring de Samuel Jouy, Le Chant du loup d’Antonin Baudry, Les Choses humaines de Yvan Attal et prochainement L’astronaute de Nicolas Giraud. Il tient le rôle principal de la série à succès Le Bureau des Légendes.

► Sabrina Krieff, marraine scientifique

Elle est l’une des grandes voix du combat pour sauver de l’extinction les derniers grands singes, “nos frères”. Vétérinaire et primatologue, attachée au MNHN, elle étudie les effets des activités humaines sur le comportement et l'écologie des chimpanzés en Ouganda. Son association "Projet pour la Conservation des Grands Singes" (PCGS) préserve les chimpanzés et sensibilise les populations locales vivant autour du parc national de Kibale, à l'environnement et à l’importance de la préservation de la forêt et de la biodiversité.

Événement culturel gratuit ouvert à tous, le Festival Atmosphères est labellisé « Fête de la Science » et participe à « l'Année Internationale des Sciences Fondamentales pour le Développement Durable » proclamée par l'ONU et l'UNESCO.

Son président Michel Spiro, physicien, est par ailleurs membre du comité scientifique aux côtés d'Hélène Courtois, astrophysicienne, cosmographe, Jean Jouzel, paléoclimatologue, Hubert Reeves, astrophysicien, Sabrina Krief, primatologue, Pauline Zarrouk, cosmologiste, Jean-Pierre Bibring, astrophysicien, Marie-Odile Monchicourt, journaliste scientifique, Heïdi Sevestre, glaciologue. Sébastien Folin est président d'honneur.

Atmosphère 2021- Expo Reza BD - Pauline Maillet

►►► L’année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable : promouvoir une science ouverte accessible à tous, l’éducation et un dialogue multiculturel.

L’année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable#IYBSSD2022, est à l‘initiative de Michel Spiro, physicien français et membre du Comité Scientifique du Festival Atmosphères.

Cette initiative met l’accent sur ces liens entre les sciences fondamentales et les objectifs de développement durable (ODD). C’est une occasion unique de convaincre toutes les parties prenantes que grâce à la compréhension de base de la nature, les actions entreprises seront plus efficaces pour le bien de tous.

Les sciences fondamentales ont une contribution essentielle à apporter à la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Elles fournissent en effet les moyens indispensables pour relever des défis vitaux tels que l’accès de tous à la nourriture, à l’énergie, à la santé, ou aux communications. Elles nous permettent de comprendre l’impact sur la planète des près de 8 milliards d’humains actuels et d’agir pour le limiter, et même parfois le réduire : trou dans la couche d’ozone, changement climatique, épuisement des ressources naturelles, extinction des espèces.

Les applications de la technologie sont faciles à reconnaître. L’apport des sciences fondamentales, fondées sur la curiosité, est au contraire mal apprécié. Or, elles sont tout à la fois, à la base des progrès technologiques majeurs qui stimulent l’innovation, essentielles à la formation des futurs professionnels et indispensables à l'épanouissement de populations capables de participer aux décisions qui affectent leur avenir. L’UNESCO le sait bien : sa “Recommandation révisée concernant la science et les chercheurs scientifiques”, adoptée en 2017, rappelle l’importance de réunir politiciens, scientifiques, diplomates, organisations internationales, entrepreneurs, et toutes les personnes de bonne volonté pour faire progresser les idéaux de paix et de bien-être.