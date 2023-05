Festival de Cannes : Harrison Ford reçoit une Palme d'or d'honneur surprise

Il a troqué son chapeau et son fouet pour un nœud papillon élégant et une Palme d'or d'honneur. Harrison Ford a reçu la prestigieuse récompense jeudi soir, après avoir monté les marches du Festival de Cannes. L'acteur américain est de retour sur la Croisette pour présenter le nouvel épisode de la saga du célèbre aventurier, "Indiana Jones et le cadran de la destinée".

Juste avant la projection en avant-première, l'acteur de 80 ans s'est vu remettre la récompense. Visiblement très ému, Harrison Ford, qui a incarné un large éventail de personnages, de Han Solo dans "Star Wars" à "Blade Runner", s'est dit "profondément touché".

Harrison Ford raccroche le chapeau et le fouet

Quinze ans après le quatrième épisode, lui aussi projeté hors compétition à Cannes, Indiana Jones revient, cette fois devant la caméra de James Mangold. Il succède à la réalisation à Steven Spielberg, qui avait jusqu'ici dirigé tous les volets depuis 1981. Disney, qui a mis la main sur la saga en même temps que sur "Star Wars" en rachetant Lucasfilm en 2012, a déjà prévenu que ce serait la dernière apparition de Harrison Ford dans l'un des rôles les plus marquants de sa longue carrière. La sortie en salles de ce cinquième "Indiana Jones" est prévue pour fin juin.

L'an dernier, Tom Cruise, venu à Cannes pour présenter en avant-première "Top Gun : Maverick", avait lui aussi reçu une Palme d'or surprise.