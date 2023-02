Festival de Cannes : Ruben Östlund président, ça va dépoter sur la croisette !

Son goût pour l'humour trash et grinçant ne lui a pas toujours valu les hourras de la critique : en propulsant Ruben Ostlund aux manettes de sa prochaine édition, qui commencera le 16 mai prochain, le Festival de Cannes s'offre à la fois un brin de provoc, une personnalité bien trempée et un sérieux défenseur du cinéma en salles.

Troisième cinéaste deux fois palmé à présider le jury après Francis Ford Coppola et Emir Kusturica, Ruben Ostlund prend son rôle très au sérieux : "Le cinéma est unique, la période est cruciale", a-t-il rappelé dans un communiqué sans ménagement pour les programmes que l'on regarde depuis son canapé.

Lui président, Ruben Ostlund "rappellera donc à ses collègues du jury le rôle du cinéma", qu'il apprécie surtout lorsqu'il est politique et engagé, lui qui est toujours prêt dans ses propres films à ausculter nos petits travers et nos défauts.

Un président punk

L’humour est une arme et Ruben Ostlund sait s’en servir. Une arme qui lui a valu déjà trois prix à Cannes, dont deux palmes d'Or : "The Square", en 2017, sur le monde de l'art, et le film "Sans filtre" l'année dernière, comédie acerbe autour de la lutte des classes.

Il est aujourd'hui le premier président de l'histoire du festival à siéger dans la foulée de son sacre, et l’ascension n’est pas terminée. Ruben Ostlund est encore en lice pour décrocher l’Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation, la semaine prochaine à Hollywood.