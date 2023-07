Festival Off d'Avignon : pour les jeunes compagnies, un réel pari financier

Ils jouent leur avenir à pile ou face. Pour de nombreux jeunes artistes, c'est un rêve de "faire son Avignon" et de marcher sur les pas de Gérard Philipe ou de Jean Vilar . Mais quand ils n’ont pas encore accès aux subventions, qui demandent un niveau de professionnalisation élevé, le risque est fort. "Faire le Off c'est un gros investissement, c'est une grosse prise de risque. Il faut le faire avec le bon projet et au bon moment de la maturité de la compagnie", explique Harnold David, co-président de l'association Avignon Festival & Compagnies qui gère le Off d’Avignon .

Jérémie Reners, par exemple, a 27 ans, magicien professionnel depuis cinq ans. Il a traversé la Belgique pour faire son premier Avignon et y présenter son premier solo, "Confettis". Il doit avancer au moins 10.000€ de sa poche, sans aucune garantie de rentrer dans ses frais. "C'est tout ce que j'ai économisé jusqu'à présent. Et il faut que je fasse quasiment un complet tous les soirs pour être rentable." Pourtant, il reste convaincu qu'Avignon est une étape incontournable dans la vie d'un jeune artiste : "Tout le monde est mis sur le même pied d'égalité, tout le monde a les mêmes armes pour remplir sa salle. Moi je trouvais ça beau."

"Chaque production a un modèle économique spécifique"

Marie Mahé, elle, est metteuse en scène. Elle présente "Viril(e.s)", sa deuxième création. Sa pièce a été co-produite par le Théâtre 13 et elle a même reçu l’année dernière le prix Jeune.s metteur.se.s en scène, organisé par le théâtre. Pour la location de la salle, les salaires des cinq artistes sur scène, le transport du décor, les loyers, son budget s’élève à 60.000€ pour Avignon. Et malgré les aides conséquentes dont sa compagnie bénéficie, la metteuse en scène a dû ouvrir une cagnotte en ligne pour combler un trou de 5.000€. "L'objectif c'est qu'on ne soit pas déficitaire avant même d'y aller", explique la jeune femme.

Parmi les aides à la rémunération proposées aux jeunes artistes, le Festival Off a créé un fond de soutien à l'émergence et à la création. "L'idée c'est d’aider les compagnies émergeantes à se professionnaliser", explique Harnold David. "Car on est considéré comme professionnel à partir du moment où on est sous contrat et qu'on est rémunéré pour son travail." 170.000€ sont débloqués cette année pour accompagner 59 compagnies. Mais c’est une goutte d’eau sur les 1 491 spectacles proposés dans le Off. "Chaque production a un modèle économique spécifique, en fonction de la taille de la salle, de l’ancienneté de la compagnie, du nombre d’artiste sur scène", pour Harnold David. "Heureusement, car notre fond reste très circonscrit à la problématique de l'émergence."

Limiter le travail au noir

L'enjeu pour le Off c'est de réduire le nombre encore trop important d'artistes qui ne sont pas rémunérés sur le festival. "Le travail au noir est un fait constaté et avéré dans le cadre du festival Off", admet Harnold David. "Des compagnies qui sont dans une démarche professionnelle ne paient pas leurs comédiens, qui acceptent de travailler dans ces conditions pour pouvoir faire le festival malgré tout."