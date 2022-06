Festival Paris l’été du 11 au 31 juillet 2022

Théâtre, danse, cirque, musique, performances et installations plastiques… le Festival Paris l’été s’empare de nombreux lieux connus ou insolites de la capitale, le plus souvent en plein air et en dehors des lieux traditionnels de spectacle.

Monuments nationaux, écoles, parcs et jardins, musées, piscines, places, églises… sont investis dans un esprit convivial et festif pour bousculer le rapport au public.

► Le 11 juillet à 21h, Angelin Preljocaj ouvre le Festival Paris l’été avec une reprise exceptionnelle de son Boléro dans un lieu qui ne l’est pas moins : la Cour Lefuel du musée du Louvre.

Dans une douce pulsation, Angelin Preljocaj propose un ballet d’une cohérence rare, telle une ronde sans fin. Les corps, reliés entre eux par une délicate harmonie, forment un cœur vibrant qui s’ouvre et se ferme en déployant une énergie exceptionnelle.

Bolero Gravité Preljocaj - JC Carbonne

► Vous pourrez aussi découvrir les Dakh Daughters, jeudi 14 juillet à 20h au théâtre Le Monfort pour leur spectacle Ukraine fire.

Figures centrales du cabaret Terabak de Kyiv, elles ont toujours offert le spectacle de leur fertile et entreprenante colère à travers une musique débridée et exutoire. Aujourd’hui, elles ont quitté - momentanément - l’Ukraine, si chère à leur cœur, pour venir porter ici un message de lutte mais aussi d’espoir

Dakh Daughters Ukraine Fire - Oleksandr Kosmach

► Dès le mercredi 13 juillet au Lycée Jacques Decour, pour célébrer le centenaire de Radio Tour Eiffel, la première station de France, Cécile Léna convoque une multitude de personnages dans une scénographie composée de six mini boîtes dont chacune contient un décor précis, fin, fait de perspectives et de détails mis en lumière. Dans Radio Daisy , la fiction rejoint le réel afin de définir comment les petites et les grandes ondes écrivent un chapitre de notre mémoire collective.

RADIO DAISY - Lenadazy

► A parti du vendredi 15 juillet à 21h30, Place de la Fontaine aux lions à la Villette, onze personnages évoluent au-dessus de nos têtes, comme autant d’individus libres et indépendants qui pourtant forment un groupe, un monde. La voltige aérienne, ADN de la compagnie CirkVOST, est ici plus que jamais mise à l’honneur avec leur spectacle Pigments.

CirkVOST PIGMENTS - Cécile Carlotti

Depuis sa création, le festival s’engage pour faciliter l’accès du plus grand nombre à l’art et à la culture. En 2022, Paris l’été vous emmène sur les pas de plus de 27 propositions artistiques variées entre théâtre, danse, musique, cirque et installation.

►►► Toute la programmation à découvrir ICI !