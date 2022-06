Festivals de l'été 2022 sur France Inter : suivez le guide

Cette année les festivals vous ont gâtés ! Ils reviennent en force pour faire du bruit et du beau, avec une programmation très riche :

Festival Jazz à Vienne du 29 juin ▷13 juillet

Le Festival Jazz à Vienne 2022 se déroulera au Théâtre Antique de Vienne . Au programme de ce festival historique, de nombreux artistes sont prévus comme Mc Solaar, Flavia Coelho ou encore Yann Tiersen. En parallèle, des expositions ont lieu pendant la journée dans Vienne.

🎤 France Inter en direct le 5 juillet avec le crooner britannique Michael Kiwanuka et la révélation soul funk américaine, Black Pumas. Soirée spéciale présentée par Matthieu Conquet.

▶ Toute la programmation du festival Jazz à Vienne

Festival Beauregard du 6 juillet ▷11 juillet

Lancé en 2009 dans la ville d’Hérouville-Saint-Clair à côté de la ville de Caen ! Beauregard est un festival de musique majeur du nord-ouest de la France. Au programme que du beau, que du bon : Muse, Orelsan, DJ Snake, Liam Gallagher, Vianney, PNL, Clara Luciani, Ninho, -M-...

🎤 France Inter en direct le 10 juillet dès 19h avec "l'enfant du pays", Orelsan puis à partir de 21h avec le Monde Nouveau des fougueux Feu !Chatterton, et General Elektriks plus électro funk que jamais. Soirée spéciale présentée par Aline Afanoukoé.

▶ Toute la programmation du festival Beauregard 2022

Le Festival d'Avignon du 7 ▷26 juillet 2022 :

Un festival sous la direction d’Olivier Py, dont c’est la dernière année à la tête de ce rendez-vous culturel majeur.

🎤 France Inter en direct le 8 juillet dès 13h le 13/14 de Bruno Duvic et le 16 juillet à 10h, enregistrement de deux émissions du Masque et la plume de Jérôme Garcin au Cloître Saint Louis.

▶ Toute la programmation de la 76ème edition du Festival d' Avignon

Concert du 14 juillet à Paris

En ce jour de la fête nationale, rendez-vous à partir de 21 h 00, au pied de la Tour Eiffel pour assister à la 10ème édition du Concert de Paris ou en direct sur France Inter avec l'Orchestre National de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France, un grand classique au Champ-de-Mars à Paris.

🎤 France Inter en direct pour une soirée présentée par Anna Sigalevicth

▶ Pour en savoir plus

Les Francofolies de La Rochelle du 13 au 17 juillet

Francofolies - La Grande scène Jean-Louis Foulquier - Antoine Monégier du Sorbier

OrelSan, Booba, Angèle et Clara Luciani, Bernard Lavilliers, Sopico, Patrick Fiori, et bien d'autres, telle la programmation éclectique et pour tous les goûts que vous pourrez retrouver sur le Vieux Port.

🎤 France Inter en direct le 17 juillet de 21h00 à minuit avec Aline Afanoukoé

▶ Toute la programmation des Francofolies de La Rochelle 2022

Les Nuits de Fourvière du 2 juin ▷30 juillet

Un festival estival dont la programmation enchantera petits et grands : du théâtre, de la musique et des concerts, de la danse et du cinéma au cœur du Théâtre antique de Lyon sont proposés. Des artistes incontournables de la scène française et internationale s'y produisent comme entre autres Thom Yorke, The Smile, Phoenix, Julien Clerc, Dutronc et Dutronc ou Juliette Armanet.

🎤 France Inter en direct le 25 juillet avec Matthieu Conquet

▶ Toute la programmation des Nuits de Fourvière 2022

Jazz in Marciac du 22 juillet ▷6 août

Larguez les amarres ! Le navire Jazz in Marciac reprend le large. Pour cette nouvelle édition, de nombreux artistes se succéderont sous l’emblématique chapiteau de Marciac. La petite cité gasconne internationale prévoit de nous offrir, comme chaque année, un mélange de rythmes et de notes à déguster sans modération.

🎤 France Inter en direct le 27 juillet avec Matthieu Conquet

▶ Toute la programmation de Jazz in Marciac 2022

La Route du Rock du 17 août ▷20 août

Le drapeau emblème du Festival de La Route du Rock - Julien Nédélec

Le festival malouin fête ses 30 ans cette année avec une programmation musicale fabuleuse, comme Aldous Harding, Black Country New Road, Fontaines D.C. ou King Gizzard & The Lizard Wizard.

🎤 France Inter en direct le 18 août

▶ Toute la programmation de La Route du Rock 2022

Rock en Seine du 25 ▷30 août

Pour cette nouvelle édition, Rock en Seine frappe un gros coup en annonçant la venue de Stromae, Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds, London Grammar, Tame Impala, La Femme, Jamie xx, Kraftwerk ou encore Idles, Parcels, Yungblud, Soulwax, Perfume Genius et Ausgang ! Pour couronner le tout, Rage Against The Machine sera à l'affiche du festival pour une date unique en France le mardi 30 août 2022.

🎤 France Inter en direct du 25 au 30 août avec Rebecca Manzoni

▶ Toute la programmation de Rock en Seine 2022

L'été, les concerts sur France Inter c'est aussi :