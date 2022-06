Fiasco du Stade de France : ce qu'il faut retenir de l'audition du préfet Lallement au Sénat

Les commissions des Lois et de la Culture du Sénat poursuivent leurs auditions pour tirer au clair le fiasco des incidents qui ont eu lieu aux abords du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions Real Madrid-Liverpool le 28 mai. Après le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, le 1er juin dernier , les sénateurs ont interrogé jeudi matin le préfet de police de Paris, Didier Lallement. "C'est à l'évidence un échec", a t-il reconnu au sujet de la gestion de la situation, tout en disant "assumer ses responsabilités", déplorant que des personnes aient été "bousculées ou agressées" et que l'image de la France ait été "ébranlée".

Un échec assumé

"Je suis le seul responsable de l'ordre public et de la sécurité, donc j'assume la totalité des décisions prises et des conséquences de la situation", a expliqué à plusieurs reprises Didier Lallement. Le préfet de police de Paris a été longuement interrogé par les sénateurs, qui insistaient particulièrement sur certains aspects précisés par ses soins.

Dans son propos d'introduction, il a fait amende honorable face aux situations de supporters sans billets ou avec faux billets tentant à tout prix de rentrer dans le stade, de supporters munis de vrais billets aspergés de gaz lacrymogènes ou encore des situations de vols aux abords du stade après la rencontre. "C'est à l'évidence un échec", a t-il reconnu, en justifiant toutefois les décisions prises par le besoin toute la soirée d'éviter "des blessés graves" et de "sauver des vies, sauver des personnes".

Manque d'anticipation du volume de faux billets

Au coeur des discussions, les "34 000" supporteurs munis de faux billets "à nos barrages". Un chiffre qui fait débat depuis le lendemain du match, et présenté par le gouvernement comme le "mal racine" à l'origine de la tournure des évènements, comme l'a dit Gérald Darmanin devant les sénateurs. Didier Lallement assure que ce chiffre provenait des remontées d'informations émanant des "des opérateurs de transports", mais aussi de "la police des transports" qui dépend de la Direction centrale de la Sécurité publique donc de la préfecture. "Les premiers éléments venant des opérateurs de transport confirmaient ces arrivées à l'origine du chiffre de 30 000 à 40 000 personnes situées aux alentours du stade", a-t-il expliqué. "C'est moi qui ai donné ce chiffre au ministre et là aussi je l'assume complètement".

Pour Didier Lallement, c'est le "chiffre tel que nous l'avions au moment de l'événement" et qui n'avait pas de "vertu scientifique". À ses yeux, cette donnée n'a guère besoin de précision et assume même son imprécision : "Jamais, je n'ai prétendu que ce chiffre était à quelques milliers parfaitement juste mais il me parait totalement refléter ce qu'était la situation".

Sur le sujet, il conclut par un mea culpa : "Ce qui manquait comme information assez stratégique, c'était l'utilisation massive de faux billets. Alors oui, vous pouvez me faire le reproche de ne pas avoir anticipé une utilisation massive de faux billets, c'est exact. Je m'attendais à des faux billets, je ne m'attendais pas à un volume de cette nature de faux billets."

Un gazage "nécessaire" des supporters

L'autre sujet longuement questionné par les sénateurs : la question de la réponse policière, dont on a pu voir des scène de gazage aux lacrymogènes. "Nous avons demandé aux gens de reculer, mais force est de constater qu'il ne s'est rien passé. Alors nous avons utilisé, et je l'assume complètement, des gaz lacrymogènes, seul moyen à notre connaissance policière pour faire reculer une foule, sauf à la charger. Et je pense que ça aurait été une erreur grave de charger les gens", a justifié le préfet.

Qualifiant le gazage de "nécessaire" et "demandé" par ses soins, il dit l'assumer "complètement" : "J'ai bien conscience qu'ont été gazées des personnes de bonne foi prises dans cette foule, et parfois même des familles. J'en suis totalement désolé au nom de la préfecture de police. Je le redis, il n'y avait malheureusement pas d'autre moyen."

Quid des gestes inappropriés de la part de certains policiers, de gazages injustifiés notamment cités par le ministre de l'Intérieur lors de son audition ? "Oui, il y en a eu, parce qu'il y a malheureusement toujours des fonctionnaires qui se laissent gagner par l'énervement du moment et qui dans un certain nombre de cas très restreints ne sont pas professionnels." Le préfet parle lui aussi de deux situations identifiées et qui font l'objet d'enquêtes. "Deux gestes inappropriés et peut-être deux signalements à l'IGPN, par rapport au nombre de fonctionnaires engagés et la durée du dispositif, j'estime que ça prouve une chose : la qualité des fonctionnaires, leur efficacité et leur déontologie."

Pas de démission

S'il dit assumer son "échec", ses chiffres imprécis et assumer ses responsabilités, il ne remet toutefois pas en cause ses décisions. "Quelles conséquences en tirez-vous à titre personnel ?", lui demande alors après près de deux heures d'audition la sénatrice socialiste de Paris, Marie-Pierre de la Gontrie. L'opposition, depuis le 28 mai, a demandé à plusieurs reprises sa démission.

"Merci de vous soucier de ma situation personnelle, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet", répond-il en souriant. Devant l'insistance des sénateurs, il dégage alors la question d'un revers de la main avec un certain agacement : "Quelle importance ? Je suis un haut-fonctionnaire, je suis révocable ad nutum tous les mercredis. C'est quoi votre problème ?"