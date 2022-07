Fiasco du Stade de France : le Sénat pointe les "défaillances" des autorités

"Si nous avons un carton jaune à établir aujourd'hui, c'est la faute de l'État". Celui-ci est responsable, selon le Sénat, des images de spectateurs bloqués aux grilles du Stade de France lors de la finale Liverpool-Real Madrid en Ligue des Champions, le 28 mai dernier, de familles aspergées de gaz lacrymogènes ou de personnes dépouillées de leurs sacs et téléphones. Responsable aussi des personnes sans billets escaladant les grilles. Responsable malgré les justifications des autorités, du préfet de police de Paris, Didier Lallement et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors de leurs auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les semaines qui ont suivi et qui ont provoqué de nombreuses réactions, en particulier d'indignation côté britannique.

"Un enchaînement de dysfonctionnements"

Ce mercredi midi, les commissions des Lois et de la Culture du Sénat ont rendu le rapport de la mission d'enquête des sénateurs, voté à l'unanimité dans le deux commissions, avec deux objectifs : établir les responsabilités du fiasco et proposer des solutions pour éviter que le pire ne se répète lors de la Coupe du monde de Rugby en 2023 et des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Selon les conclusions du rapport, il y a eu ce 28 mai des dysfonctionnements à toutes les étapes, de la préparation et pendant l'exécution, qui n'auraient pas dû se produire et qui sont en particulier la responsabilité de la préfecture de Police de Paris et du ministère de l'Intérieur.

"C'est un enchaînement de dysfonctionnements qui se sont produits dans un cadre administratif et décisionnaire assez flou, dans lequel personne ne s'est vraiment senti responsable", a déclaré Laurent Lafont, président de la commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, lors de la présentation, avant d'employer une comparaison sportive : "Chacun était dans son couloir sans qu'il n'y ait une vraie coordination, et sans qu'il n'y ait une autorité qui fasse preuve d'un esprit clairvoyant assurant la coordination et le bon fonctionnement de l'ensemble, et surtout qui prenne les arbitrages nécessaires." Face à ces problèmes, les sénateurs formulent 15 recommandations.

Le faux problème des billets

Les présidents des deux commissions pointent d'abord du doigt le seul véritable tort de l'UEFA, qui n'a pas anticipé, en amont, l'ampleur de la multiplication des faux billets. Un phénomène pourtant prévisible selon eux. L'organisateur n'aurait pas dû faire imprimer des billets papiers, facilement falsifiables, comme le demandaient les clubs de Liverpool et de Madrid, d'autant que le manque de praticité des dispositifs de vérification des billets papiers et électroniques a ajouté de la difficulté à la gestion de la billetterie. Le Sénat recommande d'ailleurs à l'avenir le recours obligatoire aux billets infalsifiables, donc électroniques, avec dispositifs de contrôles fiables.

Ces faux billets étaient-ils en trop grand nombre ? "Nous n'avons pas pu établir leur nombre", déplore le président de la commission des Lois, François-Noël Buffet. Si le chiffre de 35 000 personnes sans billets ou munies de faux billets, avancé par le préfet, Didier Lallement et par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a beaucoup fait débat, tout comme le surnombre de supporteurs présents aux abords du stade, ce n'est de toute façon pas la cause unique, ni même la cause principale du chaos, a souligné à France Inter Laurent Lafont.

"Il y avait de la fausse billetterie, mais il apparaît très clairement, au regard de toutes les auditions que nous avons menées, que les causes du dysfonctionnement ne sont pas celles-ci. On sait que le Stade de France est tout à fait en capacité d'accueillir 110 000 personnes. C'est le cas de manière régulière lorsqu'il y a des concerts", explique-t-il en référence aux informations du ministère qui justifiait que plus de 115 000 personnes étaient présentes aux abords , notamment un trop grand nombre de supporteurs de Liverpool, alors que la capacité maximale du Stade de France pour la rencontre était de 80 000 personnes dans l'enceinte.

"Physiquement, géographiquement, on peut accueillir plus de 80 000 personnes au Stade de France. Ça montre bien que le fait qu'il y ait eu de nombreux supporteurs de Liverpool, ce n'est pas la cause des dysfonctionnements", poursuit Laurent Laffont, en contradiction du ministère de l'Intérieur dont la communication depuis le fiasco est jugée "désastreuse". Lors de la présentation du rapport au Sénat, le président de la commission des Lois, François-Noël Buffet, précisait d'ailleurs qu'il apparaissait, à l'issue des investigations, que "le surnombre" de supporters de Liverpool était "inhabituel, c'est vrai, mais pas disproportionné par rapport aux accès du stade." Il est donc établi pour les sénateurs que les autorités pouvaient très bien gérer un tel afflux de personnes, munies de billets ou non.

Une gestion des flux inadaptée

Le point, en revanche, qui a démontré son importance dans la fiasco, est la gestion des flux de personnes alors que le RER B était en grève et qu'une partie du trafic se reportait sur le RER D, en particulier le dispositif de pré-filtrage mis en place. "Il n'a fallu que 10 000 à 15 000 personnes pour rendre ce pré-filtrage intenable", analyse François-Noël Buffet, pour qui "cet échec tient aux décisions prises par la préfecture de Police."

Laurent Laffont précise : "Ils ont avancé sans que personne ne relève la tête et ne se dise : 'Est ce que c'est cohérent ce que nous mettons en œuvre ?' Sans qu'il n'y ait aucune autorité clairvoyante qui ait la lucidité de dire 'attention, si on déporte les voyageurs sur la gare RER D, il faut qu'à la sortie de la gare du RER D on les réoriente vers le cheminement le plus large possible pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement'. C'est tout ça qui n'a pas été préparé."

Dorénavant, les sénateurs recommandent la définition, conjointe entre tous les acteurs concernés, d'un plan de mobilité des supporteurs, ainsi qu'une "communication en temps réel et efficace sur les flux de supporteurs entre fédération, la préfecture de Police et les opérateurs de transports en commun", et de "veiller à mise en œuvre conjointe des décisions imposées par les évènements imprévus" tels que les débordements de la finale de Ligue des Champions.

Ce "plan de mobilité des supporteurs" devra notamment prévoir "systématiquement les cheminements de délestage suffisants et des voies d'évacuation pour les personnes rencontrant des difficultés". Un point très important puisque les auditions ont confirmé que les personnes sans billet ou avec des problèmes de billet ont participé à créer la situation de blocage. Les sénateurs évoquent par exemple un problème de traitement des litiges sur place par les autorités, qui a conduit des personnes à rester aux points de filtrage. L'évacuation des personnes avec de faux billets notamment a fait défaut.

En prévision des prochains grands rendez-vous sportifs

Avec la Coupe du monde de Rugby en 2023 et des Jeux olympiques de 2024 à Paris, le Sénat formule d'autres recommandations qui permettrait d'éviter les situations de blocage des flux de personnes et le recours aux techniques de maintien de l'ordre, comme l'utilisation de gaz lacrymogène, seule option pour Didier Lallement qui évite aux forces de devoir charger la foule . Cela passe notamment par une meilleure communication et information au public : une information en temps réel des détenteurs de billets sur les modalités d'accès au stade, une communication des évènements imprévus et des modifications décidées par les autorités qui en découlent, ou encore le rétablissement par la préfecture de police et la ville de Saint-Denis des effectifs d'agents dédiés à la circulation des flux piétions et automobiles autour du stade.

En matière d'encadrement de police, la préfecture doit "privilégier le pré-positionnement de moyens dissuadant tout débordement", avec par exemple des unités de police équestre. L'intelligence artificielle doit aussi être pouvoir être utilisée, "à titre exceptionnel", afin de permettre "le comptage et la détection de mouvements de foule", voir potentiellement la "reconnaissance faciale". Une telle disposition nécessite toutefois des ajustements législatifs, qui seront loin de faire l'unanimité au Parlement.

La dernière recommandation a pour but d'éviter la polémique autour des images de vidéosurveillances. Celles de la finale de la Ligue des Champions n'ont pas pu être visionnées car effacées au bout de quelques jours, comme le cadre légal le permet. Les sénateurs estime que "le préfet de police doit pouvoir imposer, au cas par cas, aux opérateurs des systèmes de vidéoprotection, dans les espaces accessibles au public à l'intérieur et aux abords des équipements, la conservation des images pendant une durée légale d'un mois."