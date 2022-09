Figure de la belle-mère et horloge biolgique dans "Les Enfants des autres" avec Virginie Efira 

Virginie Efira incarne Rachel dans Les Enfants des autres, une femme épanouie de 40 ans, professeure de français au lycée, qui aime sa vie, son boulot et ses amis. Elle tombe amoureuse d'Ali, joué par Roschdy Zem, célibataire, qui a une enfant de quatre ans. Rachel va créer un lien avec cette petite fille, s'en occuper, et l'aimer. Sauf que ce n'est pas si évident que cela de s'occuper des enfants des autres. Cette professeure se retrouve avec une nouvelle famille et une nouvelle vie.

Dans ce film sous forme de lettre d'amour aux femmes qui n'ont pas d'enfants, on rencontre des thématiques que l'on a peu l'habitude de voir traitées à l'écran.

La figure de la belle-mère

C'est un film qui interroge la question de la maternité, mais surtout qui réhabilite la figure de la belle-mère, souvent dépeinte de façon caricaturale au cinéma, quand elle est représentée, ce qui est assez rare.

Les représentations catastrophiques de la belle-mère avaient fait l'objet d'un livre de la journaliste Fiona Schmidt , Comment ne pas devenir une marâtre ? En effet, la belle-mère des dessins animés Disney n'a rien à voir avec celles d'aujourd'hui. La France en compte plusieurs centaines de milliers. À l'heure où un couple sur trois divorce en France et un sur deux à Paris, il était temps qu'un film ait pour rôle principal une belle-mère, la représentant dans toute sa complexité.

Pour Rebecca Zlotowski, la volonté de représenter une belle-mère était le point de départ du désir de faire ce film, comme elle l'explique au micro de Léa Salamé : "il y avait un manque personnel, quelque chose d'intime. Moi, je n'étais pas mère, et puis j'élevais des enfants qui n'étaient pas les miens. Quand on vit cette situation, on se tourne de temps en temps vers la fiction. J'utilise parfois le cinéma comme un vade-mecum, mais pas uniquement. [...] Je voyais bien des belles-mères très méchantes, acariâtres, qui étaient la représentation des films Disney. Et puis même dans la littérature. Mais je ne voyais pas le personnage que j'étais et que je rencontrais dans ma vie civile. Ce n'est pas seulement moi. À un moment, je me suis dit : ce film-là n'existe pas, il faudrait le faire."

Dans La Bande originale , la réalisatrice déplore les représentations obsolètes de cette figure : "Dans les fictions dans lesquelles les belles-mères étaient des marâtres, souvent la mère était morte, donc c'était des femmes qui arrivaient très jeunes alors que les mères, elles, mouraient en couches. C'était un peu le Moyen Âge et pourtant la représentation, elle, n'avait pas changé."

La réalisatrice a voulu montrer la relation complexe qui peut être en place entre une belle-mère et ces enfants qui ne sont pas les siens, comme l'explique Virginie Efira, dans le 7-9h30 : "Sans vouloir vanter la belle maternité, il y a aussi une possibilité de rapport merveilleux à cet endroit, débarrassé de toute responsabilité pure et dure sur l'éducation. Et c'est un lieu assez chouette."

Et chose qui n'apparaît pas si souvent à l'écran, on entend aussi le point de vue de l'enfant, bien développé, qui entretient une relation ambivalente avec cette belle-mère, qui tantôt lui réclame de l'affection, des câlins et des bisous, et tantôt lui dit qu'elle n'est pas sa mère, et lui demande pourquoi, avec une pointe de naïveté, elle est toujours là.

Le tabou de l'horloge biologique

Cette expression terrible tant elle peut être pressurisante désigne le temps biologique compté pour les femmes pour procréer. L'héroïne a 40 ans quand son gynécologue (joué par le célèbre documentariste Frederick Wiseman dans le film) lui dit qu'elle n'a plus que quelques mois si elle veut essayer d'avoir un enfant.

Pour Virginie Efira, au micro de Léa Salamé, c'est un sujet qu'on interroge peu : "C'est un problème ultra-généralisé et pourtant c'est une honte. Dans l'histoire particulière de Rachel, il y a quelque chose de ce temps qui lui est réduit et qu'il est difficile de nommer auprès de son compagnon aussi. [...] Et donc, quid de cette impuissance féminine qui peut-être se réactive davantage encore au contact d'un enfant qui n'est pas le sien."

La réalisatrice avait envie de regarder cet angle mort : "C'est tellement banal, c'est tellement trivial. Pourquoi aucune héroïne dans aucun film ne le vit ? Pourtant, je suis cinéphile... Pourquoi c'est un personnage secondaire ou une figurante ? Là, un moment, il fallait prendre en charge cette narration donc on fait le film qu'on a envie de faire de temps en temps, celui dont on a besoin, qu'on a envie de voir."

Cette inégalité biologique entre hommes et femmes est montrée avec force dans le film. Rebecca Zlotowski le dit dans La Bande originale : "Autant un homme, à 40 ans, c'est le début d'une grande histoire, d'une vie remplie. Pour une femme, c'est un peu la fin d'un chapitre, possiblement."

Les femmes sans enfants sont moins jugées qu'auparavant mais pour Rebecca Zlotowski, cela peut tout de même être une période étrange, délicate lorsque l'on est une femme et que l'on atteint le moment où l'on ne peut plus procréer, comme elle l'explique : "Les femmes sont complètes sans avoir d'enfants. Depuis que je suis née, je n'ai pas l'impression que c'est un combat de le dire. Une chose, en revanche qu'on peut ajouter, qui est une espèce de petit nuage – mais quand si on s'y confronte, on se sent forte – c'est que l'année où on doit y renoncer [d'avoir un enfant], ça fait quelque chose. C'est une sorte de sensation de ne pas l'avoir décidé parfois. Dans tous les cas, ça crée une complexité, une richesse. Dans les moments de vie qu'on passe, il y a des années qui comptent triples, comme au Scrabble."

C'est cette richesse et cette complexité que la réalisatrice a voulu montrer à l'écran, et pour beaucoup de ceux qui ont vu le film, c'est une réussite !

Les avis sur France Inter

Léa Salamé, dans L'invité de 7h50 : "Un film que j'ai adoré, qui m'a bouleversé, remué et fait réfléchir. Et c'est le cas de tous ceux et celles qui l'ont vu dans notre équipe de la matinale."

Leïla Kaddour, dans La Bande originale : "Virginie Efira n'a jamais été aussi belle dans un film."

Nagui, dans La Bande originale : "C'est aussi une comédie. Il y a des moments extrêmement drôles. [...] Un film tendre, drôle, émouvant, intelligent et extrêmement bien interprété."

Les Enfants des autres, de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira et Roschdy Zem, sort en salles le 21 septembre 2022.