Filtre anti-arnaques, blocage des sites porno, cyberharcèlement : ce que l'on sait de la future loi numérique

Le gouvernement veut "sécuriser et réguler l'espace numérique". Le projet de loi en ce sens doit être présenté mercredi en Conseil des ministres. Il devrait ensuite être débattu avant l'été au Sénat et à la rentrée à l'Assemblée nationale. Sur Twitter, le ministre délégué chargé de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, promet "des avancées concrètes, des solutions qui changent la vie, des réponses aux grands défis de notre temps".

Un "filtre anti-arnaques"

Ce projet de loi numérique comporte l'instauration d'un "filtre anti-arnaques". Ce filtre avait été promis par Emmanuel Macron pendant sa campagne et rappelé par la Première ministre Élisabeth Borne lors de la présentation de sa feuille de route pour les cent prochains jours .

Concrètement, ce filtre gratuit adressera un message d'avertissement à toute personne qui s'apprête à se diriger vers un site identifié comme malveillant. La mesure passera par l'établissement d'une liste de ces sites frauduleux et des accords avec "les opérateurs d'accès à internet et les éditeurs de navigateurs" web, a expliqué Jean-Noël Barrot à l'AFP. Des "voies de recours" seront également prévues pour retirer un site de la liste en cas d'abus.

Si le texte est adopté, le gouvernement prévoit un déploiement d'ici la fin de l'année du projet, qui sera "enrichi progressivement avant les Jeux Olympiques" de Paris à l'été 2024. "Nous travaillons à ce que, à l'horizon de la Coupe du monde de rugby (septembre 2023) une première version expérimentale soit disponible et qu'elle puisse être généralisée à l'horizon des JO-2024", avait indiqué le ministre sur franceinfo en février, car "lors des événements internationaux, les arnaques se multiplient".

Blocage des sites pornographiques

Dans sa feuille de route, Élisabeth Borne avait également confirmé vouloir "prévenir l'exposition des enfants à des contenus pornographiques". Le gouvernement travaille depuis plusieurs mois sur la question de l'accès aux sites pornographiques. Il va confier à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) le pouvoir d'ordonner, sans le concours d'un juge, le blocage par les opérateurs télécom et le déréférencement des sites pornographiques qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder à leur contenu, a expliqué le ministre.

"Il est prévu dans le texte que l'Arcom publie des lignes directrices" pour définir les contours d'un système de vérification d'âge qui fait aujourd'hui défaut, a précisé Jean-Noël Barrot, qui s'appuie sur un rapport de quatre sénatrices qui dénonçait les dérives de cette industrie. Une expérimentation technique en ce sens est d'ailleurs en cours. Des agents de l'Arcom pourront également être assermentés pour constater des infractions.

Le gouvernement souhaite ainsi parvenir avant la fin de l'année à une vérification d'âge effective sur les sites pornos, ou à leur blocage, quatre ans après la promesse d'Emmanuel Macron de faire cesser leur accès aux mineurs.

L'Arcom avait lancé fin 2021 une première série de mises en demeure contre cinq sites pornographiques, parmi lesquels les géants du secteur comme Pornhub ou Xvidéos. La décision de la justice sur la demande de blocage de ces sites est attendue le 7 juillet.

Bannir les cyberharceleurs

Le projet de loi numérique devrait également comporter des mesures visant à "lutter contre le cyberharcèlement", avait indiqué Élisabeth Borne, et au retrait des contenus haineux. Le projet de loi transcrit en droit français la nouvelle réglementation européenne sur le numérique, qui comporte déjà des mesures visant à endiguer le cyberharcèlement sur les grandes plateformes numériques, en contraignant celles-ci à retirer les comptes qui leur sont signalés. Mais le gouvernement souhaite aller plus loin et accompagner cette mesure d'une peine de bannissement. Concrètement, le juge pourra demander à un réseau social d'empêcher pendant une période de six mois, un an en cas de récidive, la réinscription d'une personne déjà condamnée pour cyberharcèlement.

Techniquement, "la principale manière de faire serait d'identifier une adresse IP, mais il suffirait alors qu'un cyberharceleur passe par une autre connexion ou un VPN pour pouvoir recréer un compte", note Romain Badouard, maître de conférence à l'université Paris-Panthéon-Assas et auteur de l'essai "Les nouvelles lois du web" (2020). Ce genre de lois est donc contournable, "mais elle a une dimension avant tout symbolique qui est de dire que des règles existent et que ce genre de pratiques peuvent être condamnables", souligne cet expert.

Cette mesure "va dans le bon sens", estime pour sa part Laure Salmona, co-fondatrice de l'association Féministes contre le cyberharcèlement. Mais "ce ne sont pas seules les lois qui vont régler les problèmes liés aux cyberviolences. Il faut avoir les moyens humains de faire appliquer ces lois" et faire "des campagnes de prévention, d'information, de sensibilisation, notamment des professionnels de police, de justice, de santé et d'éducation".

Bloquer les médias de propagande

Le projet de loi donne aussi à l'Arcom le pouvoir de faire cesser la diffusion sur internet de médias frappés d'interdiction dans l'Union européenne. La mesure vise particulièrement les sites de streaming non européens comme Odysee ou Rumble, qui avaient diffusé les chaînes pro-russe Russia Today et Sputnik malgré leur interdiction dans l'UE dans le cadre des sanctions prises après l'invasion de l'Ukraine. À la demande du ministre, Odysee avait stoppé la diffusion des chaînes et Rumble avait fermé son service aux internautes français.

Interopérabilité du cloud

Le gouvernement souhaite permettre aux entreprises de "changer beaucoup plus facilement" de fournisseur d'infrastructure et de services informatiques, également appelés les opérateurs cloud. Le secteur est dominé par les acteurs américains AWS (filiale d'Amazon), Microsoft Azure et Google Cloud. Le texte prévoit notamment de permettre une "portabilité" des données entre les services de ces différentes entreprises et limite l'utilisation des "crédits cloud", des bons d'achat gratuits aujourd'hui utilisés par les acteurs pour fidéliser leur clientèle.