"Fin de l'abondance", "l'été d'après": les mots chocs de l'exécutif pour la rentrée politique

Pour sa première prise de parole de la rentrée, après un été marqué par des incendies, des chaleurs extrêmes, et un épisode de sécheresse inédit , Emmanuel Macron a choisi des mots forts. Réchauffement climatique, guerre en Ukraine, pandémie de Covid-19, le monde est à un moment de "grande bascule", a prévenu le chef de l'État ce mercredi en ouverture du Conseil des ministres. Une allocution qui, exceptionnellement, a été diffusée en direct.

"Nous sommes en train de vivre un grand bouleversement", a insisté Emmanuel Macron, le ton grave. Il a évoqué "la fin de l'abondance", que ce soit "des liquidités", "des produits de technologie", des matières premières ou de l'eau, mais aussi la "fin d'une forme d'insouciance", "la fin des évidences", comme celle de la démocratie. "Après la saison que nous venons de vivre", "nous aurons des choix clairs et forts à prendre", a-t-il averti. "Il n'y a plus à choisir aujourd'hui entre l'adaptation et l'atténuation. C'est le 'en même temps' résolu."

Face à ce sombre tableau, "nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété", a poursuivi le président de la République, appelant ses ministres "au sérieux" et "la crédibilité", après les polémiques à la prison de Fresnes et la régulation des jets privés. Il demande également à son équipe de "réaffirmer une unité très forte" avec la majorité autour "d'un cap qui nous permettra de consolider notre souveraineté, notre indépendance française et européenne".

"L'été d'après"

Même tonalité du côté d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, à l'issue du conseil des ministres. "C'est un été d'après, un été d'après le changement climatique, d'après la prise de conscience totale, même des plus sceptiques".

Alors que la guerre en Ukraine dure depuis maintenant six mois, le gouvernement va présenter en septembre un projet de loi pour accélérer tous les projets de production d'énergie ainsi qu'un plan pour sécuriser les approvisionnements en énergie pour l'hiver prochain, a-t-il annoncé. Des "paquets de mesures portant sur la planification écologique" sont aussi prévus pour l'automne.

La Première ministre Élisabeth Borne doit notamment s'exprimer lundi prochain sur le thème de la sobriété énergétique.