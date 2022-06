Fin de la redevance, projet de fusion : pourquoi l'audiovisuel public, dont Radio France, est en grève mardi

"En raison d’un appel à la grève…" Cette phrase, si vous êtes auditrice ou auditeur des stations de Radio France, de RFI, ou si vous regardez les chaînes du groupe France Télévisions, France 24, TV5 Monde ou Arte, vous l’entendrez ou le lirez peut-être à plusieurs reprises au cours de la journée de mardi. Les programmes de ces antennes risquent d'être perturbés tout au long de la journée, car les principaux syndicats des groupes audiovisuels publics ont déposé des préavis pour la journée du mardi 28 juin.

Ils souhaitent protester contre le projet de suppression de la contribution à l'audiovisuel public, dite "redevance télé", qui finance l'ensemble des médias publics. Les organisations s'opposent aussi à un second projet, émis par le Sénat, et qui imagine une fusion des différentes entreprises en un seul et même groupe.

Suppression de la redevance dès 2022

Le premier projet, qui concerne donc la Contribution à l’audiovisuel public , prévoit de supprimer cet impôt annuel de 138 euros (88 euros dans les outre-mer). Il représente entre 3 et 3,5 milliards d’euros dédiés au financement de l'ensemble de l’audiovisuel public, c’est-à-dire de France Télévisions et Radio France, mais aussi d’Arte, de France Médias Monde (notamment RFI et France 24) et de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina). 16% du budget total que représente cette redevance est perçu par Radio France, qui le redistribue ensuite entre ses différentes chaînes (France Inter, franceinfo, France Culture, France Bleu, France Musique, Fip, Mouv).

Cette fin de la redevance est une promesse de campagne d’Emmanuel Macron. "J'assume de [la] supprimer, pour redonner du pouvoir d'achat" et "pour être cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation", disait-il mi-avril sur France Inter . Il s'agit, selon le chef de l'État, d'un impôt "très coûteux à prélever" qu'il souhaite remplacer par un budget défini "de façon pluriannuelle". La suppression de cette contribution sera intégrée au projet de loi de finances rectificative (PLFR) qui devrait être présenté au Parlement début juillet. En comptant sur les voix de LR et même du RN, qui avaient aussi porté dans leur campagne la fin de la redevance (voire, pour le RN, la privatisation d'une partie de l'audiovisuel public), le projet de loi pourrait être adopté.

"Nous ne savons rien du mode de collecte d’une éventuelle nouvelle contribution. Nous ne savons rien du montant des engagements futurs de l’Etat et de leur pérennité dans le temps", s'inquiète notamment le tract de l'intersyndicale de Radio France. Si l'exécutif assure que cette réforme n'entraînera pas de baisse des moyens de l'audiovisuel public, c'est une promesse qui inquiète au sein des entreprises publiques – y compris à leur tête. " Si le débat public conduit à de nouvelles économies, nous ne pourrions désormais plus le faire sans suppression d'offres et de missions de service public ", a prévenu Sibyle Veil, la présidente de Radio France, vendredi dernier dans une interview au Figaro .

La menace d'une fusion des entreprises en un seul groupe

Mais ce n’est donc pas le seul projet qui inquiète les syndicats - et une partie des salariés - des groupes audiovisuels. Le 8 juin dernier, le Sénat a rendu public un rapport des élus LR Rocher Karoutchi et Jean-Raymond Hugonet qui propose, à l’horizon 2025, la fusion de France Télévisions, de Radio France, de France Médias Monde et de l’Ina (16.000 salariés), dans une seule entreprise nommée "France Médias". Le projet prévoit aussi la fusion des réseaux France 3 et France Bleu dans une seule et même entité baptisée "France Médias Régions". Interrogée à ce sujet sur France Inter mardi dernier , la ministre de la Culture a déclaré qu’il s’agissait d’un débat ouvert.

"Face aux fake news, c'est de pluralisme et de moyens d'enquête dont ont besoin nos rédactions, nationales et locales. Pas de fusions destructrices", indique notamment le communiqué commun de l'intersyndicale à Radio France. La présidente du groupe a elle-même fait part de son désaccord avec ce projet dans le Figaro : "Nos modèles de production ne coïncident pas : la radio est un média sobre qui produit tous ses contenus en interne, la télé achète une grande partie de ses programmes à l’extérieur (…). Un nouvel ensemble de cette taille serait difficilement gérable sur le plan social", a expliqué Sibyle Veil, conditionnant la candidature à sa propre succession aux éclairages qu'apportera le gouvernement sur cette question. "Il me semble normal de vouloir connaître le projet pour l'audiovisuel public avant de m'engager", a-t-elle expliqué.