Fin de vie : Emmanuel Macron veut un projet de loi "d'ici la fin de l'été"

Devant les 184 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie, réunis à l'Élysée, Emmanuel Macron a annoncé vouloir une nouvelle loi sur le sujet "d'ici la fin de l'été". "En lien avec les parlementaires", avec "toutes les parties prenantes et sur la base des conclusions" rendues dimanche par la Convention citoyenne, le chef de l'État entend bâtir ce qu'il a appelé un "modèle français de la fin de vie". Après trois mois d'intenses débats sur le sujet, les membres de la Convention se sont prononcés en faveur d'une "aide active à mourir" mais sous conditions .

Par ailleurs, Emmanuel Macron indique vouloir "bâtir un plan décennal national pour la prise en charge de la douleur et le développement des soins palliatifs". Le "premier pilier de la réponse" qu'il souhaite apporter aux conclusions de la Convention citoyenne est celui de mieux faire appliquer du cadre existant sur la fin de vie "avec les investissements qui s'imposent".

Le gouvernement et les parlementaires chargés d'élaborer un projet de loi

Emmanuel Macron a renvoyé au gouvernement et aux parlementaires la tâche de définir le contenu de la nouvelle loi, mais en posant des limites. Parmi elles, la nécessité de "garantir l'expression de la volonté libre et éclairée", de la "réitération du choix", "l'incurabilité de souffrances réfractaires, psychiques et physiques, voire l'engagement du pronostic vital". Le président a également fermé la porte à toute aide à mourir pour les mineurs.

Charge donc au gouvernement, députés et sénateurs, de mener de manière "transpartisane" une "œuvre de co-construction, sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne et en lien avec toutes les parties prenantes", a ajouté Emmanuel Macron.

Un projet de loi basé sur le rapport de la Convention

Dans leur rapport , 82 % des membres de la Convention estiment que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie "n'est pas adapté aux différentes situations". Ils détaillent ensuite 65 propositions pour l'améliorer en "respectant le choix et la volonté du patient", en "développant l'accompagnement à domicile", et surtout en garantissant "un accès aux soins palliatifs pour toutes et tous, et partout".

Après avoir posé ce premier jalon, ils se sont exprimés à 76 % en faveur de l'ouverture de l'accès à l'aide "active à mourir" en France, concrètement le suicide assisté ou l'euthanasie. Mais sous des conditions strictes, à commencer par la volonté et le discernement du patient. Sur la question de l'ouverture aux mineurs, "les avis demeurent très partagés", indique le rapport.

Ces propositions serviront de base au projet de loi mais ne seront par reprises telles quelles, avait averti l'exécutif, qui s'était vu reprocher d'avoir largement négligé les conclusions de la Convention sur le climat.

Un plan décennal pour améliorer les soins palliatifs

Le chef de l'État a également annoncé des investissements pour nourrir un "plan décennal" sur les soins palliatifs. Emmanuel Macron a estimé que l'État avait "une obligation de résultat" pour assurer "un accès effectif aux soins d'accompagnement à la fin de vie".

Étendre le recours aux Conventions citoyennes

Emmanuel Macron a également annoncé qu'il allait étendre le recours aux Conventions citoyennes à d'autres sujets, après l'expérience faite sur la fin de vie et celle sur le climat. "Je souhaite que cet instrument désormais mûr soit mis en œuvre pour d'autres sujets. Je compte dans les prochaines semaines saisir le Cese (Conseil économique, social et de l'environnement) sur d'autres questions relatives à la vie de la nation", a-t-il indiqué.