Fin de vie: le Comité d'éthique juge possible une aide active à mourir strictement encadrée

Après plus d'un an de travail sur les questions éthiques autour de la fin de vie, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) indique qu'il existe une "voie" possible vers une aide active à mourir mais sous "certaines conditions strictes", indique Alain Clayes, l'un des rapporteurs de l'avis - purement consultatif - rendu mardi matin. "Nous n'avons pas à dire qu'il faut faire du droit, ce n'est pas notre rôle. Mais la question à laquelle nous devons répondre c'est, si le législateur venait à s'emparer du sujet, quelle est notre position. Le CCNE considère qu'il existe une voie pour une aide active à mourir à certaines conditions strictes", explique l'ancien député.

Le Comité souligne d'importantes réserves mais fait un pas en avant puisqu'il s'était jusqu'ici prononcé contre une modification de la loi Claeys-Leonetti datant de 2016 et interdisant l'euthanasie et le suicide assisté.

Après la publication de cet avis très attendu, Emmanuel Macron annonce lancer une consultation en vue d'une possible loi d'ici fin 2023. Le comité invite justement à mettre en place " un débat citoyen " sur le sujet. Il devra se jouer au niveau national mais aussi " dans les territoires" , note Jean-François Delfraissy, le président du Comité. " Cet avis a vocation à éclairer le débat citoyen, les pratiques des professionnels de santé et le législateur. Cet avis a fait débat au sein du CCNE comme, je suppose, au sein de la société française" , note Alain Claeys.

Renforcer les soins palliatifs

Constatant que la loi Clayes-Leonetti et les plans en faveur des soins palliatifs "ne sont pas suffisamment appliqués et mal connus", note Alain Claeys, le Comité d'éthique invite également à informer davantage et à accélérer les efforts en faveur des soins palliatifs.

Aujourd'hui, c'est la loi Claeys-Leonetti qui encadre la fin de vie des malades incurables en France . Adoptée en 2016, après une première version en 2005, elle interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais permet une "sédation profonde et continue jusqu'au décès" pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance, dont le pronostic vital est engagé "à court terme".

Une consultation sur la fin de vie

Après la publication de cet avis, Emmanuel Macron annonce lancer une consultation sur la fin de vie, en vue d'un possible nouveau "cadre légal" d'ici la fin 2023. Une convention citoyenne, organisée par le Conseil économique, social et environnemental, sera "constituée dès octobre" et rendra ses conclusions en mars, indique l'Elysée dans un communiqué. Des débats seront aussi organisés dans les territoires "afin d'aller vers tous les citoyens" et le gouvernement engagera un "travail concerté et transpartisan" avec les parlementaires, ajoute la présidence.

"Il nous faut bouger pour plus d'humanité", avait estimé jeudi dernier Emmanuel Macron, qui avait fait d'un débat sur la fin de vie l'une de ses promesses de campagne.