Fin de vie : le texte souhaité par Emmanuel Macron devrait être discuté au Parlement en 2023

Deux phrases et le débat est relancé. Vendredi, Emmanuel Macron remettait la Grand-Croix de la Légion d’honneur à Line Renaud, marraine de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD). Le président a rendu hommage à l’actrice et à ses luttes : "Votre combat pour le droit de mourir dans la dignité vous ressemble et nous oblige. Dicté par la bonté, l’exigence et cette intuition unique que c’est le moment de faire, alors nous ferons."

L'horizon 2023

Une prise de position claire et nette pour ses partisans, comme Jean-Luc Romero, ancien président de l’association ADMD (l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) : "Nous avons été très heureux d’entendre le président Emmanuel Macron s’engager clairement à mettre en œuvre une loi sur le droit de mourir dans la dignité. Fort de cette annonce, j’ai été soulagé que le Président me la confirme pour 2023."

Le député Olivier Falorni était également présent vendredi. Il a publié, quelques jours avant, une tribune, avec Line Renaud, dans Le Journal du dimanche, pour "inscrire l'aide à mourir" dans l'agenda du gouvernement. "Il faut légiférer rapidement" dit-il à France Inter. "Cela fait des années que l’on procrastine. Le président s’est engagé à faire en sorte que ce texte puisse être débattu en 2023."

L’Élysée tempère

"Sur ce genre de sujet, soit on le fait vite, soit on ne le fait jamais", approuve un conseiller du gouvernement. L'entourage du chef de l’État tempère toutefois, soucieux de ne pas donner l'impression qu'il voudrait enjamber la consultation qu'il a lui-même annoncée : "Sa priorité, c'est un débat apaisé."

Car avant le vote d’une loi, une consultation doit avoir lieu. La Première ministre Elisabeth Borne avait déjà mis la question de la fin de vie au menu des prochains mois, lors d’une conférence de presse de rentrée, mercredi 31 août. Le gouvernement compte organiser cette consultation, dont les contours seront définis avec le Conseil consultatif national d'éthique. C’était l’une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron . À titre personnel, le Président se disait "favorable à ce qu’on évolue vers le modèle belge". Toutes les personnes atteintes d’une pathologie incurable peuvent y demander à bénéficier d'une euthanasie, mais selon certaines conditions. Les mineurs sont également concernés.

Le président veut bel et bien avancer rapidement : il a chargé Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement et ministre du "renouveau démocratique", d'annoncer dans les prochaines semaines la forme que pourrait prendre cette concertation sur la fin de vie.