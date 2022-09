Fin de vie : que dit la loi Claeys-Leonetti, en vigueur actuellement en France ?

Apaiser la fin de vie et donner des droits aux patients qui s'approchent de la mort, c'est ce que prévoit la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. En complétant la loi du 9 juin 1999 qui créait les soins palliatifs, elle renforce les droits des malades contre l'acharnement thérapeutique et leur donne la possibilité d'accéder à la sédation profonde et continue.

L'interdiction de l'obstination déraisonnable

C'est ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique. Les traitements peuvent donc être suspendus s'ils apparaissent "inutiles ou disproportionnés ou n’ayant comme effet que le seul maintien artificiel de la vie". La loi précise explicitement que l’hydratation et la nutrition artificielles sont des traitements. Il est également spécifié que le le médecin doit alors "toujours sauvegarder la dignité de son patient", "assurer sa qualité de vie et soulager sa souffrance".

Les directives anticipées

Les malades sont encouragés à exprimer leur volonté dans des directives anticipées. Dans ce document daté et signé, dans lequel le patient est identifié par ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, sur un papier libre ou via le formulaire proposé par le Ministère de la Santé, le malade peut exprimer, par avance, la volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux.

Ce document est surtout utile le jour où le patient n'est plus en état de s'exprimer sur sa fin de vie, par exemple du fait d’un accident ou d’une maladie grave. Il est possible de modifier ses directives anticipées sans limite de temps dans le sens souhaité. Si plusieurs directives anticipées ont été rédigées, c'est le texte le plus récent qui fait foi. Les directives anticipées peuvent être conservées dans votre "espace santé" (ancien "dossier médical partagé").

La personne de confiance

C'est une personne majeure que le patient va désigner par écrit pour le représenter s'il n'est plus en état de s'exprimer. La personne de confiance peut accompagner le malade aux consultations pour l'aider dans sa réflexion et dans ses choix ; elle connait le contenu de ses directives anticipées et peut en être le dépositaire.

Selon la loi, le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tout autre témoignage de la famille ou des proches. La désignation de la personne de confiance est révisable et révocable à tout moment.

La sédation profonde et continue

Dans le cas d'une sédation profonde et continue avec analgésie, le malade est endormi profondément avec des analgésiques qui suppriment la douleur soit pour prévenir une souffrance réfractaire (c'est à dire que les médicaments ne soulagent pas, une souffrance vécue comme insupportable) soit lorsque le décès est imminent et inévitable. Ce court terme a été défini par la Haute Autorité de Santé comme étant de quelques heures à quelques jours.

La sédation peut avoir lieu aussi bien à l'hôpital qu'au domicile du patient s'il souhaite mourir chez lui.