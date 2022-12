Fin de vie : "suicide assisté", "euthanasie", "sédation profonde"... de quoi parle-t-on ?

"Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ?" Voilà la question à laquelle la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui se réunit à partir de vendredi, va devoir répondre. 150 citoyens, tirés au sort, se réuniront régulièrement pendant trois mois pour débattre sur le sujet. "Soyez libres" de "vous émanciper des idées reçues, de dire vos doutes, vos désaccords", leur a lancé Elisabeth Borne, la Première ministre, en ouvrant cette réflexion.

La Convention rendra ses conclusions en mars au gouvernement, alors que le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a admis en septembre, à d'importantes conditions, la possibilité de légaliser une "aide active à mourir". France Inter s'est penché sur trois termes importants du débat.

"Sédation profonde et continue"

La sédation profonde et continue jusqu'au décès est autorisée en France par la loi Claeys-Leonetti de 2016 pour "soulager la souffrance et améliorer le confort de la fin de vie". Cette pratique est utilisée à la demande du patient si son pronostic vital est engagé à court terme (quelques heures ou quelques jours) et s'il subit une souffrance insupportable. Alors, l'équipe médicale peut faire perdre conscience au malade en administrant un traitement sédatif (tranquillisant) et analgésique (anti-douleur) jusqu'au décès.

Ce n'est pas considéré comme une "aide active à mourir", même si ces médicaments "peuvent avoir pour effet d'abréger la vie", explique une note à destination des professionnels de santé. Cette sédation terminale est associée "à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie", sachant que "la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement". Lorsque le patient ne peut exprimer sa volonté, et qu'il ne s'y est pas opposé dans ses directives anticipées, le médecin peut la demander. La décision soit être collégiale, "avec le médecin qui suit le patient, les membres présents de l’équipe soignante et au moins un médecin extérieur", rappelle la Haute autorité de Santé.

Ce recours n'est pas possible pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à moyen terme, car au bout de quelques jours, l'organisme s'habitue aux produits et "le patient peut présenter des signes de réveil associés à une dégradation de son état physique", explique le Comité consultatif national d'éthique (CCNE).

"Une critique est formulée à l’encontre du dispositif de sédation profonde et continue en ce qu’il nie la notion d’accompagnement. Endormir et laisser mourir par l’arrêt des traitements, mais aussi l’arrêt de l’alimentation n’est pas considéré comme une prise en charge de la souffrance. La sédation est alors assimilée à une mort par dénutrition", écrit le site viepublique.fr. La sédation profonde et continue concernerait au moins 20.000 personnes chaque année en France, soit 3 à 4 % des décès, d'après l'Association pour le Droit à Mourir dans la dignité, citée par le Conseil économique, social et environnemental (CESE).

"Euthanasie"

L'euthanasie est "un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable", d'après le CCNE . Elle est interdite en France, mais autorisée dans d'autres pays européens, comme les Pays-Bas, le Belgique, le Luxembourg, ou l'Espagne notamment. Contrairement à la sédation profonde et continue, le traitement relève d'une intention de mettre fin à la vie, et est considéré comme une aide active à mourir. Le pronostic vital du malade ne doit pas forcément être engagé à court terme. Par exemple, certains Etats d’Australie ouvrent l'aide active à mourir aux patients à qui il reste six mois à vivre, horizon qui peut être porté à douze mois en cas de pathologie neurodégénérative.

En Belgique comme dans beaucoup de pays qui pratiquent l'euthanasie, la demande doit émaner "d'une personne majeure, consciente où qui a signé une directive anticipée", explique le CESE. "La demande doit être volontaire, réfléchie et répétée en l’absence de toute pression extérieure". Le médecin, quant à lui, doit présenter au malade "toute l’information pertinente quant à son état de santé, son espérance de vie, et aux possibilités thérapeutiques et palliatives existantes" et doit démontrer "qu’aucune autre solution n’existe". Le médecin doit aussi s'assurer "de la persistance de la douleur et de proposer au patient un accompagnement psychologique".

Entre 2002 et 2017, 14.753 euthanasies au total ont été déclarées en Belgique. Selon une étude réalisée en 2014, cette pratique concernait 0,3 % des décès survenus en 2003 et près de 2 % de ceux survenus en 2015, ce qui correspond à une progression moyenne de 20 % chaque année. 87 % des malades étaient confrontés à un pronostic létal à brève échéance.

"Assistance au suicide"

L'"assistance au suicide", interdite en France, est, selon le CCNE, le fait de "donner les moyens à une personne de se suicider elle-même". Là aussi, cela relève d'une aide active à mourir. Elle est autorisé en Suisse, aux Pays-Bas, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Autriche et au Luxembourg notamment.

La Suisse, par exemple, condamne l'euthanasie, considérée comme un homicide, mais autorise l’assistance au suicide si elle n'est pas motivée par un "mobile égoïste" (une personne qui pousserait une autre au suicide pour hériter par exemple). La loi suisse n'exige pas que le pronostic soit engagé à court terme pour y recourir. Ce sont les associations d'aide au suicide qui fixent elle-même les critères d'accès. Par exemple, pour Exit, il faut que la personne demandeuse soit "atteinte soit d’une maladie incurable, soit de souffrances intolérables, soit de polypathologies invalidantes liées à l’âge". Ailleurs, plusieurs États américains fixent "à six mois l’horizon du pronostic vital à l’intérieur duquel une assistance au suicide est légale", note le CCNE.

En Suisse comme ailleurs, deux médecins veillent à ce que la personne demandeuse soit capable de discernement, rapporte le CESE . En cas de démence ou de maladie psychiatrique, cette capacité doit être clarifiée par un spécialiste. La demande doit être "réfléchie, formulée hors de toute pression ou influence et maintenue dans la durée".

Une fois qu'il ont approuvé l'acte, les médecins prescrivent une dose létale de barbituriques mais n'interviennent plus, contrairement à l'euthanasie. L'acte de suicide est effectué par la personne malade. En 2018, 1.176 assistances au suicide ont été recensées en Suisse, soit 1,8 % des décès de l’année. Le nombre a donc triplé depuis 2010, relève le CCNE.