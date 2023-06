Fin de vie : un avant-projet de loi qui inquiète les soignants

Il y a d’abord la forme, qui ne plaît pas au collectif de soignants qui a été associé aux réunions de travail sur le projet de loi sur la fin de vie du ministère chargé de l’organisation territoriale et des professions de santé. Le texte, encore provisoire, prévoit l’ouverture d’un droit à l’aide active à mourir mais il ne comprendra pas les termes "suicide" ou "euthanasie". "Il faut assumer les objectifs poursuivis", lâche Élisabeth Hubert, présidente de la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile et ancienne ministre de la Santé. "Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt."

L’avant-projet de loi, ou "l’ébauche de l’ébauche" selon Élisabeth Hubert, prévoit d’inscrire l’aide active à mourir dans le Code de la Santé publique. Le texte réunira trois volets : un sur l’aide active à mourir, un autre sur les soins palliatifs et enfin un dernier sur les droits des patients. "Je plaide pour qu’il y ait un texte particulier pour un vrai débat parlementaire", explique-t-elle. "Il ne faut pas que ce texte mêle les soins palliatifs et les droits des patients parce que, quelque part, c’est avancer masqué."

Exception dans le Code pénal ou Code de Santé publique ?

Ségolène Perruchio, vice-présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, ainsi que le collectif de soignants associé aux discussions, refusent que l’aide active à mourir se range dans le Code de la Santé publique. "Sans être juriste, on peut assez facilement comprendre que ça relèvera de fait du domaine du soin", regrette-t-elle. "Or, ce que nous demandons depuis des mois, c’est que donner la mort n’est pas un soin et ne peut pas être un soin . Donc, à ce titre-là, nous demandons à ce que l’aide active à mourir ne soit pas un article du Code de la Santé publique mais soit une exception au principe de l’interdit de tuer dans le Code pénal."

La clause de conscience, promise par le ministre de la Santé et qui devrait figurer dans le texte, ne semble pas vraiment rassurer ces soignants. Le chemin risque donc d’être encore bien long avant le texte définitif qui sera présenté au mois de septembre en Conseil des ministres.