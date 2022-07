Fin du Conseil scientifique : ces huit avis (suivis ou pas) qui ont marqué ses deux ans et demi d’existence

Plus de 330 réunions, quelque 90 avis et notes en près de deux ans et demi d'existence. Lancé par Emmanuel Macron le 11 mars 2020 au début de l'épidémie de coronavirus, le Conseil scientifique tire sa révérence ce dimanche 31 juillet, en même temps que la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ce comité composé d'une dizaine de scientifiques et présidé par le professeur Jean-François Delfraissy a eu à charge de guider le gouvernement dans sa stratégie sanitaire au fil des vagues de contamination et confinements.

Si au début de la crise sanitaire, les avis et préconisations du Conseil étaient suivis dans les grandes lignes par l'exécutif, ça n'a pas toujours été le cas par la suite, ou alors à retardement. Retour sur huit avis (suivis ou pas) qui ont marqué ce Conseil scientifique qui sera remplacé dans les jours qui viennent par un nouveau conseil qui aura pour rôle d'alerter le gouvernement en cas de risque sanitaire.

16 mars 2020 : pour un confinement généralisé

Un avis qui sera suivi par les politiques. Le même jour, à 20 heures, si Emmanuel Macron ne prononce pas une seule fois le mot confinement dans son discours, les mesures annoncées en ont tout l'air puisqu'à compter du lendemain et pendant les quinze jours suivants, seuls les trajets "absolument nécessaires" seront autorisés. Le 17 mars, le report du second tour est également annoncé, suivant là-aussi l'avis des scientifiques.

27 mars 2020 : vers un "isolement individuel" dans les EPHAD

"Une réponse urgente, efficace et humaine". Voilà le nom de la note du Conseil scientifique à ce sujet, rendue à la fin du mois de mars, alors que les cas de coronavirus continuent de grimper. Les scientifiques recommandent un protocole plus strict dans les maisons de retraites et EPHAD. Ils conseillent notamment un "isolement individuel" des résidents dans les établissements où le virus est présent. Là encore, le gouvernement suit le Conseil et annonce le samedi 28 mars une série de nouvelles mesures. "Je demanderai aux établissements de type Ehpad de se préparer à aller vers un isolement individuel de chaque résident dans les chambres", déclare le ministre de la Santé Olivier Véran.

Dans un entretien accordé au Parisien , le président du Conseil Jean-François Delfraissy a assuré que cet avis était l'un de ses deux regrets, car les mesures préconisées manquaient "peut-être d'une forme d'humanité".

24 avril 2020 : limitation du "brassage scolaire" et mesures barrières dans les écoles

Après plusieurs semaines de confinement, le gouvernement s'apprête à ouvrir à nouveau les établissements scolaires le 11 mai. Le Conseil scienfitique rend un avis à ce sujet quinze jour avant, précisant au total 16 points de recommandations à suivre. Parmi eux : la formation des enseignants puis des élèves aux gestes barrières, la possibilité de faire classe un jour sur deux en présentiez pour limiter le brassage ou encore fermer la classe si un élève est positif au coronavirus. Des recommandations que le gouvernement va suivre dans la globalité.

En janvier 2022, le président du Conseil Jean-François Delfraissy continuera de faire des recommandations au sujet de l'école en assurant qu'il faut "arrêter de changer" le protocole sanitaire, qui perd les élèves, les profs et les parents.

9 juillet 2020 : il faut élaborer une "stratégie vaccinale"

Dans un avis de 21 pages, alors que le coronavirus fait le quotidien des Français depuis trois mois maintenant, les scientifiques donnent leur avis sur la stratégie vaccinale à adopter, les différents vaccins en cours d'élaboration et leur possible efficacité. Personnes à risque, personnes prioritaires et patients déjà infecté, le Conseil apporte ici une première réponse sur sa position à ce sujet. S'il est pour et en détailler les enjeux, il assure que ""l'adhésion de nos concitoyens est à construire".? Pour le Conseil, "l’adhésion à la vaccination peut bénéficier d’une démarche participative, ouverte et transparente, de type 'forum citoyen'".

3 septembre 2020 : le Conseil assure qu'on "va dans le mur"

La trajectoire de l'épidémie montre qu'on "va dans le mur" assure le Conseil scientifique dans ce nouvel avis rendu à la fin de l'été. Il y recommande notamment de réduire la période d'isolement à sept jours (contre quatorze auparavant), pour que ces périodes d'isolement soient plus respectées par les Français : "Pour tous les cas de contamination ou de suspicion de contamination, la durée de l’isolement doit être égal à 7 jours pleins." Les scientifiques demandent également à l'Etat de mettre en place des mesures compensatoires pour les personnes qui ne pourraient pas aller travailler.

Pour la première fois, le gouvernent ne va pas suivre ces recommandations dans les jours qui suivent, en conseil de défense sanitaire, comme il en avait alors l'habitude. Quelques jours après cet avis, le conseil de défense sanitaire n'annonce pas de mesures de ce type.

26 octobre 2020 : une deuxième vague et un couvre-feu étendu

Dans cette note rendue le 26 octobre 2020, alors que le nombre de cas de coronavirus ne cesse d'augmenter dans ce que l'on considère alors comme la "deuxième vague", le Conseil scientifique recommande au gouvernement de généraliser et durcir les mesures en vigueur. "Après l’instauration d’un couvre-feu dans certains territoires, la dégradation observe de la situation épidémique peut conduire à son renforcement", est-il notamment précisé. Il propose notamment la mise en place de jauges dans les grandes surfaces, ou d'"ouverture des restaurants uniquement en journée". Autre proposition : un "enseignement (contact enseignant-auditeur) exclusivement à distance(ou très largement prédominant)" dans les universités.

Cette fois, la note et les autres avis à ce sujet seront suivis par le gouvernement, alors que la France est à nouveau en état d'urgence sanitaire et que la stratégie d'isolement mis en place à la rentrée n'a pas été suffisant pour faire reculer l'épidémie.

12 janvier 2021 : les scientifiques pour un nouveau confinement, le gouvernement ne suit pas

Jusque là, les avis du Conseil scientifique étaient en grande majorité suivis par le gouvernement. Mais en janvier 2021, après une nouvelle période de couvre-feu puis de fermeture de nombreux commerces, vécus comme un deuxième confinement (appelé d'ailleurs comme tel) le gouvernent va pour la première fois aller à l'encontre des recommandations des scientifiques. Eux, le 12 janvier 2021, assurent dans un nouvel avis qu'entre les vaccins et les nouveaux variants, c'est une "course contre la montre". La campagne de vaccination a commencé dans le pays au tout début du mois.

Il propose alors plusieurs mesures, du "couvre-feu national généralisé à partir de 18h" au "confinement strict proche de celui mis en place en mars pour une périodelimitée suivie d’une période de couvre-feu". Le gouvernement en le fera pas, alors que la fatigue et l'agacement des Français face aux différentes mesures sanitaires sont de plus en plus forts. C'est la première fois que les politiques ne suivent pas les scientifiques. Un nouveau confinement sera finalement décidé au début du mois d'avril.

20 juillet 2022 : le Conseil "réservé" sur la réintégration des soignants non vaccinés

C'est l'un des derniers avis du Conseil scientifique, et il était très attendu, puisqu'il concernait la réintégration (ou non) du personnel soignant non vaccinés contre le Covid-19. Le Conseil s'est donc déclaré "réservé", soulignant que "l'immense majorité des soignants des différents secteurs (hôpital, médico-social, ville) ont été vaccinés" et que les chiffres de soignants suspendus "restent limités". Selon les scientifiques, pour les médecins et pharmaciens, 75 d'entre eux les 85 000 en exercice auraient été suspendus. Et 950 sur 240 000 pour les infirmiers.

La Haute autorité de santé et le gouvernement se sont également positionnés contre leurs réintégration dans les effectifs. "On suit l'avis des scientifiques", avait assuré le ministre de la Santé François Braun le vendredi 22 juillet.