Finale de la Ligue des champions : l'arbitre maintenu malgré sa participation à un congrès d'extrême droite

L'Union européenne des associations de football (UEFA) a annoncé prendre acte, ce vendredi, des "profondes excuses et de la clarification" de Szymon Marciniak, ce vendredi, au sujet de sa participation à un congrès d'extrême-droite, quatre jours plus tôt.

L'arbitre polonais est maintenu, le samedi 10 juin, en finale de Ligue des champions, la plus prestigieuse compétition de clubs au monde, organisée par l'UEFA.

"J'ai été gravement induit en erreur"

Il s'est excusé seulement quelques heures après le début de la polémique, jeudi soir, quand l'association de lutte contre le racisme et l'antisémitisme Nigdy Wiecej avait écrit à l'instance européenne pour protester contre la participation de l'arbitre à un congrès organisé lundi par Slawomir Mentzen, leader d'extrême droite.

Ce dernier avait notamment déclaré en 2019 ne pas vouloir "de Juifs, d'homosexuels, d'avortement, de taxes et d'Union européenne". Szymon Marciniak a assuré avoir été "gravement induit en erreur", ajoutant : "les valeurs promues par ce mouvement sont totalement contraires à mes convictions personnelles et aux principes que je m'efforce de défendre dans ma vie".

"Le meilleur arbitre du monde"

En Pologne, plusieurs voix s'étaient élevées pour défendre l'arbitre, avant même qu'il ne prononce ses excuses. "C'est le meilleur arbitre au monde, respectant chaque personne et veillant à ce respect sur le terrain et dans la vie, avait notamment déclaré sur Twitter le Premier ministre Mateusz Morawiecki. On ne peut pas le juger sur la base d'un seul et injuste avis."

Szymon Marciniak avait notamment arbitré la finale de la Coupe du monde entre la France à l'Argentine en décembre dernier, au Qatar. Des centaines de millions de téléspectateurs le verront de nouveau sur la pelouse, pour la finale de la Ligue des champions, à Istanbul. où Manchester City affrontera l'Inter Milan.