Finalement, le Centre Pompidou va fermer totalement pour cinq ans, à partir de 2025

Les travaux auraient dû se dérouler initialement de fin 2023 à 2027, finalement, ils seront plus tardifs et plus longs. Le Centre Pompidou va fermer complètement pour des travaux fin 2025. Selon la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, il ne rouvrira que cinq ans plus tard, en 2030, après des travaux de modernisation mais aussi de désamiantage. "Ce bâtiment, au bout de 45 ans, il est usé. Il y a eu des campagnes de travaux par le passé (...) mais ils n'ont pas permis de rénover la structure même du bâtiment", a expliqué la ministre.

Le budget des travaux est de 262 millions d'euros. Le calendrier du chantier avait déjà été décalé à l'automne 2024 une première fois fin 2021, pour mieux élaborer le projet de rénovation et ne pas fermer pendant les Jeux Olympiques. Le déménagement commencera fin 2024, et la rénovation concernera aussi la sécurité incendie, l'optimisation énergétique et les aménagements pour personnes à mobilité réduite.

Publicité

Nouveau projet culturel

A l'issue des travaux, le bâtiment devrait aussi présenter des évolutions, avec un tout nouveau projet culturel : "Un projet qui s'appuie sur les fondamentaux du centre, son ADN, la pluridisciplinarité, l'hospitalité, la jeunesse, ces valeurs auxquelles s'ajoutent l'écoresponsabilité", selon la ministre.

Et un projet matérialisé par une Agora, son immense hall d'entrée, modifiée. Mais "Renzo Piano a décidé de passer la main" pour la conception et la supervision de cette nouvelle agora, a annoncé Laurent Le Bon, le président du Centre Pompidou, dans une conférence de presse mercredi matin. En 1997 lors des précédents travaux de réaménagement, l'architecte original du Centre Pompidou avait lui-même imaginé le nouveau visage d'une agora profondément repensée.

La Bibliothèque publique d'information déplacée

Cela signifie aussi que le Centre Pompidou passera le cap de ses 50 ans, en 2027, en étant fermé pour travaux. Une partie des activités du Centre seront donc déplacées hors les murs : c'est le cas de la Bibliothèque publique d'information (BPI), qui occupe une partie du bâtiment. Elle s'installera sur deux étages d'un immeuble du 12e arrondissement de Paris, sur une surface presque équivalente à l'actuelle, a annoncé mardi sa directrice Christine Carrier.

Et pendant les travaux le centre organisera des expositions notamment au Grand Palais ou dans un nouveau bâtiment de stockage, qui sera ouvert au public à Massy, au sud de Paris. Le Centre Pompidou va continuer de vivre en dehors de ses grandes cheminées blanches : lors de la précédente fermeture du centre, entre 1997 et l'an 2000, un ensemble de 34 expositions hors les murs avaient été organisées partout en France.