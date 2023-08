Financement libyen : un procès prévu pour Nicolas Sarkozy et 12 autres prévenus en 2025

Le Parquet national financier annonce vendredi que l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy est renvoyé devant le tribunal correctionnel, avec 12 autres personnes, dans l'enquête sur le financement libyen lors de la présidentielle 2007. Déjà jugé dans le dossier dit des écoutes et dans l'affaire Bygmalion, l'ancien président de la République devrait comparaître pendant quatre mois début 2025

12 autres personnes jugés, dont Claude Guéant, Éric Woerth et Brice Hortefeux

Nicolas Sarkozy a toujours vigoureusement contesté les faits. Il est soupçonné de recel de détournement de fonds publics, corruption passive, financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs en vue d'une infraction punie de dix de prison. Parmi les autres prévenus figurent l'ancien bras droit du chef de l'État puis ministre Claude Guéant, Éric Woerth, le trésorier de la campagne présidentielle de 2007, et Brice Hortefeux, alors homme de confiance de Nicolas Sarkozy avant de devenir ministre. Le sulfureux homme d'affaires Ziad Takiedine, l'ancien haut fonctionnaire Thierry Gaubert et l'intermédiaire Alexandre Djouhri seront aussi jugés.

L’enquête avait été ouverte cinq ans après la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy, lors de l’entre-deux tours de la présidentielle de 2012. Le journal Mediapart avait publié un document affirmant que sa campagne de 2007 avait été financée par le régime du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Une note manuscrite en arabe était attribuée au chef des renseignements extérieurs libyens. Elle laissait entendre qu'en 2006, le régime de Mouammar Kadhafi avait donné son accord pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros.

Un procès en appel en novembre sur une autre affaire

L'ex-chef de l'Etat a été condamné en mai à trois ans de prison dont un an ferme dans l'affaire des écoutes (il a annoncé se pourvoir en cassation). En novembre doit commencer son procès en appel dans l'affaire Bygmalion sur le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012.