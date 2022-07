Flee, un film de Jonas Poher Rasmussen sortie salles le 31 août 2022

L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80 alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la liberté.

Jonas Poher Rasmussen, le réalisateur, avait 15 ans quand il a rencontré Amin au Danemark :

« Il est arrivé d'Afghanistan tout seul et vivait dans un foyer d'accueil, juste au coin de la rue où j'habitais. Nous nous croisions tous les matins à l'arrêt de bus, sur le chemin du lycée, et nous sommes progressivement devenus des amis proches. C'était il y a 25 ans.

Nous avons à peu près le même âge, nous avons tous les deux écouté la même musique, regardé les mêmes films et partagé un même intérêt pour le sport. Il aimait jouer au volley-ball à Kaboul, tandis que j'aimais jouer au football au Danemark. Mais sa vie a pris un tournant radical. Il a passé cinq ans à fuir, avant d'arriver finalement - tout seul - dans ma ville. Nos vies étaient à la fois semblables et très différentes.

Pendant au moins la moitié de sa vie, Amin a caché le pourquoi et le comment de son arrivée au Danemark. Faire ce film m'a permis de mieux comprendre les conséquences dramatiques de la fuite. À la fois quand on est un enfant, mais aussi lorsque le passé et le présent sont si déconnectés, comme pour Amin. J’ai observé que ce décalage créait chez lui une certaine tendance à se projeter dans l'avenir, tout en gardant une distance avec le présent, les gens qui l’entourent. J'ai compris ce que c'est que d'avoir un secret que l'on ne peut pas véritablement partager, mais qui sera toujours une présence silencieuse, qui hante les relations humaines et la vie en général. »

Au départ, Amin était réticent à l’idée de raconter son histoire mais en 2013 Jonas Poher Rasmussen a découvert les possibilités du documentaire en animation, une voie qui permettrait à Amin de s’exprimer, sans s’exposer :

« Ayant déjà réalisé des documentaires radiophoniques, j'ai utilisé la technique d'interview que j'emploie depuis des années : les personnes interrogées s'allongent et ferment les yeux, se souvenant de l'aspect, de l'odeur et des sensations des choses, de sorte que leurs souvenirs deviennent forts et immédiats, comme s'ils se déroulaient au présent. Avec Flee, j'ai ajouté l'animation à mon répertoire.

Amin voulait tourner la page de son passé en s’y confrontant - parce que tous les traumatismes associés à son enfance créaient une distance avec toutes les personnes de sa vie. Ne pas pouvoir partager sa pleine personnalité était devenu un lourd fardeau. Nous avons pu utiliser sa vraie voix dans le film, pour s’inscrire véritablement dans le documentaire, tout en garantissant à Amin l’anonymat qu’il souhaitait préserver en choisissant l’animation. C'était important pour lui, aussi parce qu’il a de la famille qui est retournée en Afghanistan et qu’il veut aussi respecter leur vie privée. Mais Amin voulait aussi partager son histoire pour que les gens comprennent ce que signifie fuir pour sauver sa vie.

Les histoires qu'Amin a partagées sont puissantes. Les détails de sa vie avant le lycée ont afflué au cours de plusieurs séances, reliant les points entre son exode douloureux d'Afghanistan et son purgatoire de pré-adolescent à Moscou, où lui et sa famille attendaient dans les limbes leurs papiers d'immigration, et enfin au Danemark, où l'adolescent s'est créé un nouveau foyer, seul, séparé de sa famille. Sur une période de trois ou quatre ans, nous avons réalisé plus d'une douzaine d'entretiens ensemble, chacun découlant d'une session initiale de trois jours au cours de laquelle Amin a déversé l'histoire de sa vie dans des détails souvent graphiques et déchirants.

Au travail de l’animation pour mettre cette voix en image, j’ai voulu intégrer des images d’archives, pour rappeler régulièrement au spectateur qu’il s’agit avant tout d’un documentaire, et non d’une fiction. Ces images permettent de mieux contextualiser le film en l’encrant dans une réalité historique.

Amin n’a pas grandi avec le sentiment d’appartenir à une communauté de destins ni à une identité collective de migrants ou de réfugiés, laquelle les enferme dans un statut. Il souhaitait avant tout se délester d’un passé qu’il avait longtemps caché. Quant à moi, je n’ai pas cherché à faire un film politique : je voulais raconter l’histoire d’un ami, le récit universel de quelqu’un qui cherche sa place. Mais ma perspective a évolué, tant son récit donnait un visage humain à une expérience vécue par des millions de gens.

Amin m’avait confié à 17 ans qu’il était gay, et cela a toujours fait partie de lui. Il m’avait aussi parlé de la difficulté à devoir cacher son identité sexuelle en Afghanistan, comme il devra plus tard occulter une partie de son passé en Europe. Ce film retrace donc aussi le chemin d’un homme condamné à fuir, qui cherche sa place pour s’assumer dans toute sa singularité.

Aujourd’hui, lui et son mari vivent heureux dans la maison avec jardin qu’on voit dans le film. Amin tient toujours à garder l’anonymat, d’autant qu’il ne veut surtout pas être considéré comme une victime. »

Flee, a bénéficié d’une carrière hors normes en festivals : Sélection officielle à Cannes en 2020, Grand Prix du Jury à Sundance, Cristal du meilleur long-métrage à Annecy, Meilleur documentaire à Göteborg, Prix du Public (documentaires) à Toronto, entre autres. Le film, chose exceptionnelle, a été nommé aux Oscars dans trois catégories : Animation, Documentaire, Film étranger. FLEE a également remporté les prix du Meilleur documentaire et du Meilleur film d’animation aux European Film Awards.