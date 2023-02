Flying Whales, Verkor, ZePlug : ces start-up qui intègrent le prestigieux label Next40

Onze sociétés intègrent la prestigieuse promotion 2023 du label Next40 qui, avec l’indice French Tech 120, regroupe les start-up les plus prometteuses du pays. Le président Emmanuel Macron recevait lundi en fin d’après-midi à l'Élysée plusieurs centaines de dirigeants du secteur, des entreprises, mais aussi des investisseurs, des associations etc. L’année 2022 a été record pour les levées de fonds : les entreprises labellisées French Tech 40/120 ont levé 5,8 milliards d’euros. Parmi ces sociétés dont le futur s'annonce (sur le papier au moins) doré, certaines se consacrent à la transition écologique.

26 licornes en France

Pour intégrer ce club fermé des 40 entreprises les plus dynamiques, il faut avoir le statut de licorne, ces sociétés valorisées à plus d’un milliard d’euros, ou avoir levé au moins 100 millions d'euros entre 2020 et 2022. L’indice prend en compte le montant des fonds levés et la croissance moyenne du chiffre d’affaires.

La France compte actuellement 26 licornes, soit huit de plus que l’an passé. Des entreprises au nom familier figurent dans la prestigieuse liste depuis quelques années : Lydia, Back Market, BlaBlaCar, Doctolib ou encore Vestiaire Collective. Ils figurent donc dans la promotion 2023 du label Next40. Comme l'ont fait l'an passé OVHcloud et Believe, Deezer quitte le classement. Le spécialiste de la musique en streaming a effectué son entrée en bourse. En revanche, le média en ligne Brut et l’auto-école Ornikar ne figurent plus dans la promotion Next40, et basculent dans la seconde zone, le "FT120".

Des sociétés liés à la transition écologique

Une tendance se dessine parmi les nouveaux entrants au sein du French Tech Next 40 : sept start-up sont engagées dans la transition écologique, comme EcoVadis. Cette société spécialisée dans l’évaluation de l’impact social et environnemental des entreprises a levé 500 millions de dollars l’été dernier. Il y a également Electra, qui développe des points de recharge ultra rapides pour voitures électriques et vise à installer 8 000 points de charge à horizon 2030. NW Storm et ZePlug se positionnent également sur le marché des bornes de recharge. À Grenoble, la start-up Verkor compte produire une batterie automobile propre et "made in France". Des milliers d’emplois doivent être créés en Isère et dans le Nord.

Flying Whales voit plus haut, et vise le ciel. Cette société est en train de concevoir le plus grand dirigeable du monde : un aéronef de 200 mètres de long, soit la longueur de plus de deux Airbus A380, et mesurera 50 mètres de diamètre. Il sera capable de transporter jusqu’à 60 tonnes de marchandises et d'accéder à des zones enclavées. "Alors qu'un avion doit se poser pour décharger, le dirigeable n'aura qu'à se mettre en vol stationnaire et donc se passer d'empreinte au sol", précise aux Echos Sébastien Bougon, fondateur et PDG de Flying Whales. ClubFunding (financement participatif) et Pigment, une plateforme de planification financière pour les entreprises qui souhaite concurrencer Excel, sont parmi les nouveaux venus de l’indice Next40.

Une start-up spécialisée dans l'élevage d'insectes

Autre nouveau dans le gratin du French Tech Next40, le spécialiste des réseaux wi-fi Wifirst. Après avoir levé 250 millions d’euros l’an passé, la start-up Innovafeed, spécialisée dans l'élevage d'insectes pour l’alimentation animale , est en train de construire sa troisième usine. Le société toulousaine Safti et son réseau immobilier sans agence, va concurrencer une autre entreprise membre du Next40 : IAD.

Les femmes dirigeantes peu représentées

Seulement 15 femmes PDG ou co-fondatrices composent le classement French Tech Next 40/120, elles étaient 5 en 2020. Une seule entreprise du label le plus prestigieux a une dirigeante à sa tête. "Nous soulignons l’arrivée pour la première fois d’une dirigeante dans le French Tech Next40 : Éléonore Crespo, la co-fondatrice et co-CEO de Pigment", une alternative à Excel, précise le ministère de l’Economie dans son communiqué. "Si ces chiffres signalent une progression, ils témoignent néanmoins de l’étendue des progrès qui restent à accomplir pour atteindre la parité dans la French Tech."

Un pacte parité a été lancé pour pousser à plus de parité au sein de son écosystème, avec pour but d’atteindre "un seuil minimal de 20 % de femmes siégeant au ‘board’ de l’entreprise d’ici 2025 puis 40 % d’ici 2028", fait savoir le ministère.