Fnac Live Paris les 29, 30 juin et 1er juillet 2022

Fnac Live Paris, événement unique et singulier au cœur de Paris, proposera sur ses 3 soirées 29 concerts gratuits sur le Parvis de l’Hôtel de Ville ainsi que dans ses Salons.

En l'espace de 10 ans, Fnac Live Paris s'est imposé comme un rendez-vous important de l'été des festivals, fédérant chaque année plus de 100 000 spectateurs, un public toujours plus fidèle et ravi de profiter gratuitement d'une programmation à la fois riche et variée.

Cette année, le festival mettra particulièrement à l’honneur la scène francophone et sa diversité foisonnante à travers une sélection où grands noms, talents émergents et coups de cœur assumés se côtoient.

Une programmation pleine de promesses qui inscrit plus que jamais le festival au cœur de son époque, avec un rôle essentiel de prescripteur et de passeur musical.

Qu’ils jouent sur la Grande Scène du Parvis (L’Impératrice, Jazzy Bazz, Jacques, Terrenoire, P.R2B...) ou dans le superbe écrin de la Scène du Salon (Superpoze, Jane Birkin, Florent Marchet...), artistes confirmés (Pedro Winter & Bob Sinclar, Thylacine...) ou talents émergents (Chiloo, Sam, Isha...), le festival se veut le reflet du travail accompli et des valeurs défendues auprès du public comme de la filière musicale.

Ils rejoignent aussi la programmation : Bertrand Belin, Keren Ann & Quatuor Debussy, Aloïse Sauvage, Youv Dee, Rouquine, Bachar Mar-Khalifé…

Le festival Fnac Live Paris tient une place particulière dans le paysage culturel accueillant chaque année un large public aux sensibilités musicales variées, dans un écrin hors norme. Il est devenu un événement musical incontournable grâce à une programmation éclectique, qui unit toutes les musiques, sans crainte de mélanger les styles, les genres et les artistes.

