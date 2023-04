Fonds Marianne : Borne écrit à Hidalgo pour lui assurer que "tous les éclaircissements seront apportés"

"Soyez assurée de ma détermination à garantir que tous les éclaircissements nécessaires sur les faits seront apportés" promet Elisabeth Borne, à propos du "Fonds Marianne", dans un courrier adressé à Anne Hidalgo mercredi, et que France Inter s'est procuré ce jeudi. La Première ministre répond ainsi à une lettre envoyée par la maire socialiste de Paris jeudi dernier, le 13 avril. Depuis, l'édile parisienne a porté plainte "pour détournement de fonds publics et abus de confiance".

Le "Fonds Marianne" a été lancé en 2021, après l'assassinat de Samuel Patty, par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté. Dédié à la lutte contre le séparatisme, il est aujourd'hui au cœur d'une polémique. Deux des associations qui en ont bénéficié sont soupçonnées d'avoir utilisé l'argent reçu à d'autres fins, notamment politiques, selon une enquête conjointe de Marianne et France 2 . Il s'agit de l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM) et de "Reconstruire le commun".

Des vidéos dénigrant des opposants à Emmanuel Macron

Cette dernière a perçu 359 250 euros pour financer une chaîne Youtube pour y diffuser un contre-discours républicain à destination des 18-25 ans tentés par le séparatisme. Or, une partie des 57 vidéos mises en ligne durant la dernière campagne électorale présidentielle ont plutôt tendance à dénigrer les opposants à Emmanuel Macron, dont Anne Hidalgo, selon les informations de franceinfo.

À l'époque, Anne Hidalgo était candidate à l'Élysée. "La sincérité du débat politique" est "une exigence démocratique à laquelle je suis profondément attachée", assure Élisabeth Borne.