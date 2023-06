Fonds Marianne : ce que dit le rapport de l'IGA qui charge Christian Gravel et exonère Marlène Schiappa

Sur les 34 pages du rapport de l'IGA (inspection générale de l'administration), Marlène Schiappa n'est citée que cinq fois. Elle y semble toujours très éloignée du fameux Fonds Marianne, lancé le 20 avril 2021, suite à l'assasinat de Samuel Paty par Marlène Schiappa pour lutter contre le séparatisme. Plusieurs enquêtes de presse lèvent le voile sur la façon dont cet argent (le fonds était initialement doté de 2,5 millions d'euros) a été utilisé.

"La ministre déléguée s'est effacée du processus"

Celle qui était alors ministre déléguée chargée de la Citoyenneté tient un rôle mineur dans le récit que fait l'IGA des dérives liées à ce fonds. Il se limite successivement : à annoncer sa création ; à renoncer au dernier moment à présider le comité de sélection ; à passer une tête à la fin de deux réunions pour saluer l'un des protagonistes ; à recevoir une note de son directeur de cabinet ; et à adresser une lettre de félicitations à deux porteurs de projet. Bref, "l'ensemble des témoignages recueillis indique que la ministre déléguée s'est effacée du processus une fois passé le lancement officiel", estime l'IGA.

À titre de comparaison, le secrétaire général du CIPDR (comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation), le préfet Christian Gravel, est évoqué une quarantaine de fois dans le même document. Le rapport estime qu'il a non seulement joué un rôle majeur dans l'attribution de subventions au principal bénéficiaire du fonds, l'USEPPM (355.000 euros), mais qu'il n'a "pas accompli les diligences nécessaires au bon suivi de l'exécution de la subvention" versée à cette association. Mi-mai, lors de son audition par la commission d'enquête sénatoriale, ce proche de Manuel Valls et du Printemps républicain avait à l'inverse chargé Marlène Schiappa, ne reconnaissant "aucune négligence" du côté de ses services.

Favoritisme et dysfonctionnements internes

"L'appel à projets n'a été ni transparent, ni équitable", explique ainsi le rapport de l'IGA. "L'USEPPM n'était pas éligible au bénéfice d'un financement, tant du fait de son objet que des manquements dans ses obligations déclaratives." De plus, le comité de sélection des projets s'est déroulé dans des conditions obscures... Et en l'absence de la ministre déléguée (pourtant "annoncée comme devant présider la séance", avant de céder la place à son directeur de cabinet), souligne le rapport. Qui explique que la mission "n'a retrouvé aucun document daté et signé attestant de la date et de la composition précises du comité de sélection", expédié en une heure trente maximum, selon ses participants.

Le membre de l'USEPPM chargé de la mission assure de son côté que sur les six rencontres organisées avec le cabinet de la ministre déléguée (dans une salle voisine de son bureau), dont deux en présence du secrétaire général du CIPDR, il n'aurait vu Marlène Schiappa que deux fois, pour le saluer rapidement à la fin des réunions.

Une fois les fonds attribués à l'USEPPM, leur utilisation a également été très peu contrôlée, d'abord parce que "l'association n'a pas transmis dans les délais la documentation exigée par la convention", mais aussi à cause de "défaillances dans l'organisation du service, un défaut de vigilance et un traitement privilégié réservé à cette association". Des défaillances qui font d'ailleurs l'objet d'une autre enquête de l'IGA, lancée avant l'affaire.

L'IGA dénonce enfin "un manque de discernement" de la part de Christian Gravel, voire une complaisance. "Les responsables indiquent qu'à aucun moment ils n'ont été approchés par le secrétaire général du CIPDR pendant la durée du projet ou à son échéance, sinon pour se voir féliciter de la qualité des actions engagées", s'étonne le rapport, alors même qu'il était averti de dysfonctionnements par ses services, et que "s'agissant d'une autre association, [il] n'aurait pas hésité à convoquer les responsables pour marquer son mécontentement".

Un autre rapport doit être remis fin juin par l'IGA, portant sur l'ensemble du fonds Marianne et pas seulement sur les subventions attribuées à l'USEPPM. Christian Gravel, lui, a déjà démissionné ce mardi.