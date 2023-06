Fonds Marianne : Marlène Schiappa reconnaît des "dysfonctionnements" mais minimise sa responsabilité

Manque d'intérêt ou manque d'intégrité ? Deux lignes d'attaque ont été opposées à Marlène Schiappa lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat, ce mercredi matin. Pendant plus de trois heures, la secrétaire d'État a été interrogée sur sa gestion du Fonds Marianne, lancé en avril 2021, six mois après l'assassinat de Samuel Paty, pour financer des associations défendant "les valeurs de la République".

P lusieurs enquêtes dans la presse ont révélé fin mars une utilisation douteuse des fonds attribués. Une enquête administrative (IGA) a été lancée, une commission d'enquête parlementaire s'est mise en place et une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet national financier (PNF). Mardi, des perquisitions ont eu lieu chez plusieurs acteurs-clés de ce dossier. Des voix s'élèvent de plus en plus dans l'opposition pour demander la démission de la secrétaire d'État.

Un "fiasco" dénoncé par la commission d'enquête

Ce mercredi matin, la secrétaire d'État et ancienne ministre déléguée à la Citoyenneté n'a pas été ménagée par les sénateurs, dont le président de la commission d'enquête Claude Raynal, qui qualifie le Fonds Marianne de "fiasco". Il a notamment reproché à l'ancienne ministre déléguée à la Citoyenneté d'avoir, avec cette opération, "fragilisé terriblement la chaîne de compétences associative" qui lutte sur le terrain contre les discours séparatistes. Plusieurs points sont reprochés à Marlène Schiappa :

Une procédure de sélection des associations "inéquitable", "à géométrie variable", avec des candidatures "préparées en amont" ;

Un manque de "précautions minimales" dans le choix des associations, dont certaines venaient d'être créées ;

Un manque "d'attention et de suivi sérieux" du fonds.

Devant les sénateurs, Marlène Schiappa a dit "endosser la responsabilité de [ses] décisions et celles de [son] directeur de cabinet" et a reconnu "des dysfonctionnements avérés", relevés dans le rapport de l'IGA. Mais elle a répété ne pas être "omnisciente" dans cette affaire et donc ne pas avoir toutes les réponses aux questions. Elle a par ailleurs soutenu qu'elle n'avait "pas d'implication personnelle" et qu'elle n'avait pas "soutenu de dossier en particulier".

L'implication de Marlène Schiappa dans la sélection des associations mise en doute

Au cours de l'audition, les sénateurs de la commission d'enquête ont interrogé la secrétaire d'État sur son implication dans le choix des 17 associations qui bénéficieraient du fonds et notamment sur l'utilité d'un appel à projet alors qu'il existe déjà des acteurs mobilisés sur le sujet. Marlène Schiappa a indiqué avoir voulu un processus "plus transparent et plus équitable que les subventions de gré à gré" et pouvant "faire émerger de nouveaux acteurs". Un comité de sélection a été mis en place avec des membres de l'administration et des membres du cabinet de Marlène Schiappa pour attribuer les subventions. Mais "je n'ai pas pris part à ce comité de sélection", a martelé la secrétaire d'État.

"Ni le ministre, ni le cabinet ne signe d'attribution de subvention. C'est la prérogative de l'administration", a-t-elle ajouté. Une réponse qui n'a pas convaincu Jean-François Husson, rapporteur de la commission, qui a relevé "des zones de conflit entre les auditions et les déclarations des uns et des autres".

Marlène Schiappa se défend d'être "une amie de Monsieur Sifaoui"

La principale subvention - de 355.000 euros - qui interroge est celle attribuée à l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), créée par le journaliste Mohamed Sifaoui. Les membres de la Commission soupçonnent que l'attribution ait été décidée et préparée avant même la création du comité de sélection pour le Fonds Marianne.

"Je ne suis pas une amie de Monsieur Sifaoui", a répété Marlène Schiappa. "Je suis formelle, je n'ai à aucun moment demandé ou passé commande pour que Monsieur Sifaoui soit priorisé ou mis au-dessus de la pile. Je n'avais aucune raison de le faire et je ne l'ai pas fait", a-t-elle assuré. D'après le rapport de l'IGA, six réunions ont eu lieu en mars et avril 2021 entre Mohamed Sifaoui et des membres du cabinet de Marlène Schiappa, mais cette dernière indique ne pas savoir ce qu'il s'y est dit. De quoi faire tiquer Claude Raynal, qui lui indique qu'un ministre est censé être au courant de ce que fait son cabinet.

Quant au fond du projet de l'USEPPM, "il était soutenu par l'administration", a répliqué Marlène Schiappa. Une façon de renvoyer la balle au Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), l'organisme gestionnaire du fonds au sein du ministère de l'Intérieur, sous la coupe de la ministre et dont le patron Christian Gravel a démissionné il y a huit jours. En outre, selon elle, le comité de sélection du fonds a été "unanime" pour soutenir la candidature de l'USEPPM. Elle-même dit s'être étonnée en amont du montant "énorme" de la subvention envisagée, mais ne plus s'en être mêlée ensuite.

Des associations sans expérience ni garanties

Marlène Schiappa s'est également vue reprocher l'attribution d'une subvention à hauteur de 330.000 euros à Reconstruire le commun, une association créée elle aussi quelques mois seulement avant l'appel à projets. "On est sur une association qui vient de démarrer, qui n'a aucun passé et, rien que pour ces raisons, elle n'aurait jamais dû pouvoir trouver plus de 300.000 de subventions. Ça n'existe nulle part", a taclé Claude Raynal. "Je n'ai pas reçu les responsables de l'association Reconstruire le commun", "je n'ai pas de relation antérieure avec elles ou eux", a de nouveau justifié la secrétaire d'État, rappelant au passage sa volonté de "faire émerger de nouveaux acteurs".

Autre dysfonctionnement de l'appel à candidatures pointé par Claude Raynal : l'absence de grille de notation. "On ne distribue pas de l'argent public sans faire un petit rapport", a-t-il souligné. Sur ce point, Marlène Schiappa a précisé que des fiches d'évaluation avaient été faites sur chaque projet mais reconnu qu'il y a "des règles de bonnes pratiques qu'il pourrait être utile de clarifier" lors d'un appel à projets.

Le manque de suivi pointé du doigt

Marlène Schiappa s'est défendue à plusieurs reprises en indiquant ne pas savoir ce qu'il s'était déroulé lors des discussions du comité de sélection ni lors du suivi des associations. De quoi interroger les membres de la commission d'enquête sur son intérêt pour le Fonds Marianne, pourtant lancé en grande pompe. La secrétaire d'État a par exemple indiqué avoir appris via le rapport de l'IGA que l'instruction des dossiers n'était sous la responsabilité que d'une personne. "Je ne peux pas vous laisser dire de manière placide que vous découvrez après. Je pense qu'un ou une ministre, lorsqu'il décide d'un plan d'action et de combat pour lutter contre les séparatismes s'assure de la mise en œuvre", a lâché Jean-François Husson.

"Vous avez fait naître une idée, un concept, une réponse politique et derrière vous nous dites 'je ne la suis pas, c'est l'administration qui est chargée de gérer'. Et c'est grave", a à son tour taclé Claude Raynal. "Vous n'avez pas suivi cette affaire et c'est même pire que ça : au moment de la transmettre à votre successeur, personne n'est au courant du sujet. Fabuleux ! Une fois que c'est lancé, on a l'impression qu'on a dit 'voilà ce qu'on va faire' et tout le reste, ça ne vous concerne pas."

En réponse, Marlène Schiappa s'est dite elle aussi "choquée" quand elle a vu "à quel point les missions qui ont été confiées (...) n'ont en réalité pas donné lieu à des actions concrètes". "Bien sûr que ça me choque, bien sûr que je me sens flouée", a-t-elle affirmé. Mais "ne pas faire les contrôles ne signifie pas que je ne me sois pas intéressée à cette politique publique", a-t-elle nuancé. "Je n'ai pas suivi l'utilisation des crédits ni contrôlé les associations puisque ce n'était pas le rôle du ministre. Ça ne veut pas dire que je m'en désintéresse."

"Pas de désaccord personnel" avec SOS Racisme

Marlène Schiappa s'est aussi défendue d'avoir écarté la subvention à SOS Racisme. Mercredi dernier, Sébastien Jallet, son ex-directeur de cabinet, a révélé que la ministre était intervenue pour écarter une association pourtant validée par le comité de sélection, sans dévoiler son nom. Il s'agit de SOS Racisme, selon son président Dominique Sopo, lequel avait présenté une demande de subvention de 100.000 euros.

La secrétaire d'État a argué qu'on lui avait demandé son avis après une première sélection des associations et que le projet de SOS Racisme n'entrait pas totalement dans le cadre du Fonds Marianne et était déjà en partie réalisé par une autre association. "Je n'ai pas de relation personnelle ni de désaccord personnel avec le président de SOS Racisme", a-t-elle affirmé. Son avis a par ailleurs pu être "mal interprété" par son cabinet.