Fonds Marianne : un sénateur socialiste propose de créer une commission d'enquête

Faire toute la lumière sur l'utilisation du "Fonds Marianne". C'est l'objectif d'une commission d'enquête qui vient d'être proposée au Sénat par le président de la commission des Finances Claude Raynal. Le sénateur socialiste souligne les "questions" posées par le choix de deux associations, qui ont reçu les plus grosses subventions de ce fonds lancé par Marlène Schiappa en avril 2021, après l'assassinat du professeur Samuel Paty, pour promouvoir les "valeurs de la République" et lutter contre le séparatisme. Une série de révélations de l'hebdomadaire Marianne , de France 2 et de Mediapart pointe l'utilisation à d'autres fins, notamment politiques, des subventions allouées à ces deux associations.

"Je proposerai à la commission des finances dès la semaine prochaine de se transformer en commission d'enquête pour mener un certain nombre d'auditions portant sur la gestion de ce fonds et en tirer quelques préconisations pour l'avenir", a annoncé Claude Raynal.

Deux dossiers "posent question"

"Le fonds Marianne n’est pas qu’un fonds financier. Il porte, de par son origine, une double exigence : celle de livrer le combat républicain sur Internet et de le livrer dans la transparence et la probité", a souligné Claude Raynal lors d'une conférence de presse où il présentait les premiers documents communiqués à sa demande par l'administration. Il a précisé avoir fait des demandes d'informations complémentaires auprès de l'administration.

Concernant 15 associations sur les 17 retenues, qui représentent les deux tiers des financements de ce fonds de 2,5 millions d'euros, Claude Raynal a estimé qu'"à ce stade, rien n'était de nature à nous inquiéter" dans les documents reçus. En revanche, "les deux dossiers les plus lourds financièrement posent question", a-t-il confirmé.

La principale bénéficiaire, à hauteur de 355.000 euros, est l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), dont "l'objet est sans lien évident avec les objectifs du fonds", a-t-il fait remarquer. Selon l'enquête conjointe de Marianne et de France 2, cet argent aurait permis de salarier à hauteur de 120.000 euros deux ex-dirigeants de l'USEPPM, dont Mohamed Sifaoui, auteur de livres sur l'islam politique et le terrorisme.

La deuxième bénéficiaire du fonds problématique pour le sénateur est l'association "Reconstruire le commun", créée peu avant l'appel à projets et qui a reçu un montant de 330.000 euros. "La restitution des échanges entre le CIPDR et l'association témoigne de nombreuses alertes sur ses productions faisant apparaître des éléments de contenus politiques problématiques", a indique le sénateur. Mediapart a en effet révélé que plusieurs personnalités de gauche, dont la maire de Paris Anne Hidalgo, avaient été dénigrées dans certains contenus.

Des interrogations sur le choix des associations bénéficiaires du fonds

"Pourquoi le comité de sélection a-t-il choisi deux associations, l'une naissante, l'autre n'ayant aucune compétence dans le domaine pour les financements les plus importants ?", s'est interrogé Claude Raynal, qui se demande aussi "quels sont les rôles respectifs du comité interministériel et du cabinet de la ministre dans ces choix".

Confiée au Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), la procédure de sélection des associations subventionnées a été extrêmement rapide, avec un "jury un peu endogène" a souligné le sénateur, avec trois membres du cabinet de la ministre et trois membres du CIPDR.

Trois signalements transmis au parquet national financier

Dans cette affaire, trois signalements adressés à la procureure de Paris sur l'utilisation du Fonds ont été transmis au parquet national financier (PNF), a indiqué vendredi dernier le parquet. Claude Raynal a averti que " dès l'instant où la justice se saisirait et engagerait des poursuites (sur le sujet), la commission d'enquête ne pourrait se tenir ", pour des raisons juridiques.

Par ailleurs, mi-avril, la maire de Paris Anne Hidalgo a déposé plainte contre X pour "détournement de fonds publics" et "abus de confiance". La Première ministre Élisabeth Borne lui a écrit un courrier dans lequel elle lui assure que "tous les éclaircissements seront apportés" sur ce dossier.

De son côté, la secrétaire d'État chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative Marlène Schiappa a indiqué samedi son intention de déposer plainte pour diffamation "à l’encontre de plusieurs plateformes et individus".