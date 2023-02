Football : à cinq mois du Mondial, trois joueuses emblématiques quittent l'équipe de France

C'est une tornade chez les Bleues à cinq mois de la coupe du monde de football. Wendie Renard, la capitaine, ainsi que les attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont annoncé leur mise en retrait de l'équipe de France. Les trois vedettes de l'équipe n'ont pas mâché leurs mots sur les réseaux sociaux, et dénoncent, à mots couverts, les méthodes de la sélectionneuse Corinne Diacre et de la Fédération française de football. Dans des messages sur Twitter, elles parlent de "management" décrié, d'un "système loin des exigences du haut niveau" et de "résultats" mitigés.

Nommée en 2017 et prolongée l'été dernier par le président de la Fédération Noël Le Graët jusqu'aux Jeux olympiques de Paris-2024, Diacre vit la crise la plus grave de son mandat à la tête des Bleues. La question sera au centre d'un comité exécutif prévu mardi. La FFF a, de son côté, répondu vendredi soir qu'"aucune individualité n'est au-dessus de l'institution équipe de France."

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Je ne peux plus cautionner le système actuel"

Le mal est profond, et il date. "Je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau", écrit Wendie Renard, détentrice du plus beau palmarès de l'actuelle équipe de France du haut de ses 32 ans et 142 sélections. Wendie Renard va même plus loin en indiquant souhaiter "préserver (sa) santé mentale". "Mon visage peut masquer la douleur mais le coeur, lui, souffre... et je n'ai plus envie de souffrir", a expliqué la joueuse.

La déflagration s'est rapidement transformée en incendie lorsque les deux vedettes de l'attaque du Paris SG et des Bleues, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, ont emboîté le pas de la Lyonnaise. Marie-Antoinette Katoto, meilleure buteuse des trois dernières saisons de D1 féminine, évoque "les événements de 2019", lorsqu'elle n'avait pas été retenue pour le Mondial en France, et "la blessure de 2022" pour justifier sa position. "Je ne suis plus en adéquation avec le management de l'équipe de France et les valeurs transmises", dit-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Kadidiatou Diani pointe, elle, les "récents résultats" et le "management en équipe de France", exigeant des "changements profonds". Des critiques qui ne sont pas nouvelles. En 2020, la gardienne de but Sarah Bouhaddi avait déclaré sur OLTV : "Gagner un titre avec Corinne Diacre me paraît impossible. On vit dans un climat très, très négatif. Je ne me vois pas gagner quelque chose avec elle, et beaucoup de joueuses le pensent aussi mais ne le disent pas. Cela ne fonctionnera pas."

Selon l'ex footballeuse internationale, Candice Prévost, "les filles ont la boule au ventre et n'ont pas forcément envie d'aller en équipe de France. Il y a une rupture dans la communication avec Corinne Diacre et ses joueuses."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un mal profond qui date

Cette nouvelle déflagration s'ajoute à la longue liste des crises que traversent les Bleues. Dès l'arrivée en 2017 de Corinne Diacre, première femme aux commandes d'un club professionnel français, à Clermont (Ligue 2) entre 2014 et 2017, la sélectionneuse a été critiquée pour avoir retiré le brassard de capitaine à Wendie Renard. Brassard finalement rendu en septembre 2021. Et c'est loin d'être le seul point de crispation. Corinne Diacre s'est montrée aussi imprévisible que catégorique dans ses choix, n'hésitant pas à écarter des cadres si ces dernières ne rentraient pas dans ses plans. Gaëtane Thiney, Eugénie Le Sommer, Amandine Henry ou encore Sarah Bouhaddi, personnalités historiques du maillot bleu, en ont fait les frais tour à tour. Pour se justifier, Diacre a souvent avancé ses formules magiques habituelles : des "choix du moment" au profit de "l'équilibre entre jeunesse et expérience".

Ses deux derniers adjoints n'ont pas fait long feu, eux non plus, et Diacre a finalement décidé... de se passer d'un numéro 2 : elle travaille avec un premier cercle composé d'un préparateur physique et d'un entraîneur des gardiennes. Ce staff resserré tranche avec les habitudes des internationales dans leurs clubs. Corinne Diacre est par ailleurs devenue une spécialiste des contrepieds, dans ses annonces de liste comme dans ses compositions d'équipe, souvent déroutantes. La convocation ces derniers jours de Kheira Hamraoui, en manque de temps de jeu au Paris SG et en froid avec Diani et Katoto, en est le dernier exemple.

Corinne Diacre face à la pression de ses cadres en équipe de France

La fronde autour de l'entraîneure de 48 ans est d'autant plus pressante que les résultats ne suivent pas. La France peine face aux cadors mondiaux et n'a jamais touché du doigt le premier titre international qu'elle rêve de décrocher avec sa talentueuse génération. Les Françaises ont vécu plusieurs mois mitigés depuis le début de saison, avec notamment deux défaites marquantes en octobre en Allemagne (2-1) et en Suède (3-0), deux concurrentes en vue du titre planétaire. Les Bleues ont timidement relevé la tête en remportant ces derniers jours le Tournoi de France, une épreuve amicale, contre des nations réputées plus faibles : le Danemark (1-0), l'Uruguay (5-1) et la Norvège (0-0). Les systèmes tactiques imposés par Corinne Diacre et le style de jeu des Bleues suscitent de nombreuses crispations. Ces derniers jours, Diani et Grace Geyoro, cadre au milieu de terrain, ont insisté sur l'importance de trouver une "identité de jeu"... Un vœu difficilement compatible avec la mise en place par Diacre d'un schéma innovant à trois défenseures centrales.

A cinq mois du Mondial il faut réagir vite selon l'ancienne attaquante Marinette Pichon. "Aller en coupe du monde, faire une performance dans de telles situations, cela me parait peu probable", assure-t-elle.

Le cas de Corinne Diacre examiné mardi

Attention à ne pas stigmatiser Corinne Diacre, prévient Fabien Safanjon, vice-président de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), en charge du département féminin, et membre de la haute autorité du football à la FFF. Le vrai problème, selon lui, est le manque de soutien des femmes footballeuses et surtout l'absence de professionnalisme. "Quand vous regardez les pays européens autour de nous qui ont aujourd'hui des ligues professionnelles, je pense qu'on a tardé un peu à réagir" , dit-il.

Corinne Diacre pâtit aussi de la mise en retrait de Noël Le Graët, le président qui l'a choisie, nommée, soutenue face aux tempêtes et immédiatement prolongée jusqu'aux JO-2024 après l'Euro-2022, sans remise en question. Quelques mois plus tard, la donne a clairement changé à la "Fédé". L'instance va bien se saisir du cas de Corinne Diacre, mardi lors d'un comité exécutif dédié à l'avenir de Le Graët. Une réunion en forme de tournant, pour le foot français comme pour sa sélection féminine.