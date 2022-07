Football et règles : les joueuses anglaises ne veulent plus jouer en short blanc, les Françaises approuvent

L'Euro de football féminin , qui se tient en Angleterre jusqu'au 31 juillet, permet à son tour de braquer les projecteurs sur un problème de code vestimentaire pour des joueuses de haut niveau. Ce sont les Anglaises qui ont ouvert le débat : car elles jouent en short blanc - comme cela peut également arriver à l'équipe de France féminine. Une tenue qui les expose à un inconfort certain quand elles ont leurs règles. Pour cette compétition, les footballeuses demandent donc à Nike, leur équipementier, de revoir sa copie. Elles ont reçu le soutien de Wendy Renard, la capitaine des Bleues, habillées par le même équipementier.

Message passé à Nike, équipementier des deux équipes

Dans un article du quotidien britannique Telegraph , l'attaquante anglaise Beth Mead explique ainsi avoir demandé à Nike de ne plus jouer avec des shorts blancs. "C'est très bien d'avoir un kit tout blanc, mais parfois ce n'est pas pratique quand c'est le moment du mois. Nous nous en accommodons du mieux que nous pouvons. Nous en avons discuté en équipe et nous en avons fait part à Nike", dit-elle.

Une demande appuyée rapidement par la Fédération anglaise de football, qui, dans un deuxième article du Telegraph , assure comprendre "l'importance de cette question". "Tout retour d’information de leur part sera pris en compte pour les futurs modèles", ajoute un un porte-parole de la Fédération.

Les Françaises appuient la demande

Et la capitaine des Bleues, Wendy Renard, approuve. "C'est vrai que c'est pas mal, parce que effectivement, ça n'est pas évident. Après, on s'adapte, nous sommes des joueuses de haut niveau et on sait que, malheureusement, nous avons ça qui fait partie de notre vie", a dit la joueuse en conférence de presse, le 9 juillet. "C'est une bonne chose (de demander le changement de couleur) donc je félicite les Anglaises pour ça". Elle ajoute : "Si demain ils (Nike) peuvent faire pareil pour nous ce serait cool." Pour le moment, Nike et la Fédération française de football n'ont pas réagi.

Une autre sportive tricolore avait déjà dénoncé le fait de concourir en blanc. La judokate Clarisse Agbégnénou, en lançant sa marque de culotte menstruelles, avait évoqué en mai 2021 la difficulté d'être en kimono blanc pendant ses règles . "De nombreuses fois entre les entraînements, j’ai dû aller aux toilettes pour tout changer", avait-elle expliqué.

Plus largement, de plus en plus de sportives regrettent de se voir imposer des tenues non adaptées. L'équipe norvégienne de beach handball avait par exemple été sanctionnée en juillet 2021 pour avoir refusé de jouer en bikini, tenue jugée sexiste. La Fédération internationale de handball avait ensuite modifié son règlement, autorisant les femmes à porter des pantalons courts et ajustés.