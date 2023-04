Formation, profil, engagements : cinq choses à savoir sur Marylise Léon, qui doit prendre la tête de la CFDT

Après l'arrivée de Sophie Binet à la tête de la CGT, la CFDT devrait à son tour voir une femme prendre les rênes de l'organisation syndicale. Dans un entretien au Monde ce mercredi, l'actuel numéro 1 Laurent Berger annonce qu'il laissera sa place le 21 juin prochain, et qu'il a proposé pour le remplacer à la tête du premier syndicat de France, le nom de Marylise Léon, aujourd'hui numéro 2. Celle-ci deviendrait la seconde femme à occuper la fonction de secrétaire générale de la CFDT, après Nicole Notat (1992-2002).

Elle est titulaire d'un DESS de chimie

Finistérienne, mère de deux enfants, Marylise Léon est titulaire d'un DESS Qualité chimique et biologique des atmosphères, obtenu en 2000. Elle "se spécialise sur les questions environnementales et plus précisément de dépollution", indique le Télégramme dans un portrait réalisé en 2019. Elle a été responsable sécurité environnement pour un cabinet de conseil pendant plusieurs années.

Elle est passée par la fédération chimie-énergie

Marylise Léon a été recrutée en 2003 par la fédération chimie-énergie de la CFDT pour assurer la formation des militants sur les risques technologiques à la suite notamment de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. Elle a été déléguée fédérale puis secrétaire fédérale, avant d'être élue en 2014 secrétaire nationale chargée des questions industrielles.

Elle est secrétaire générale adjointe de la CFDT

Marylise Léon a été élue secrétaire générale adjointe de la CFDT en 2018, réélue en 2022. À ce poste de numéro 2, elle est chargée de dossiers stratégiques comme l'assurance chômage et des relations intersyndicales. Son nom circulait de longue date pour succéder à Laurent Berger, qui avait fait savoir en juin dernier qu'il quitterait son poste prochainement. Depuis plusieurs mois, elle apparaissait d'ailleurs régulièrement aux côtés du leader syndical lors des réunions avec l'exécutif ou dans les cortèges.

C'est une négociatrice tenace. "Un bon syndicaliste n’est pas forcément quelq'’un de facile, surtout dans les négociations", résumait-elle dans le Télégramme. Elle est aussi très appréciée en interne. "Elle est capable, avec l'équipe qui sera autour d'elle, d'impulser un nouvel élan", affirme Laurent Berger au Monde. Il salue une syndicaliste "dynamique" qui "a une compréhension du monde du travail qui est forte".

Elle milite pour allier questions sociales et environnementales

Marylise Léon est "convaincue que la transition écologique doit s’effectuer de façon juste sur le plan social", indique Laurent Berger. Elle est responsable du Pacte du pouvoir de vivre , lancé à l'initiative notamment de la CFDT pour "sortir d'un modèle de société qui met en péril la vie sur la planète et entraîne de trop nombreuses injustices et inégalités". "Nous souhaitons apporter des propositions réalistes et concrètes pour une transition écologique socialement juste", explique Marylise Léon dans un entretien au site La Fonda .

Elle est engagée pour les droits des femmes

Marylise Léon a pris à plusieurs reprises la parole pour défendre les droits des femmes. Elle a par exemple participé à plusieurs rassemblements pour défendre le droit à l'avortement. Celle "qui pratique le semi-marathon et le parapente", écrivait Le Figaro en 2018, a couru mardi lors de la "Nuit des relais", une soirée organisée par la Fondation des femmes pour collecter des fonds afin de soutenir des projets "en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences".