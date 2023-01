Forum de Davos : l'appel de plus de 200 millionnaires, dont deux Français, à être plus taxés

"Le moment est venu de taxer les ultra-riches". Dans une lettre relayée par Oxfam France mercredi 18 janvier, plus de 200 millionnaires de 13 pays différents demandent aux dirigeants mondiaux de mettre en place un impôt sur les plus fortunés. Les signataires pointent notamment "cette ère de crises multiples", qui creuse les "inégalités de richesse". "Au cours des deux premières années de la pandémie, les dix hommes les plus riches du monde ont doublé leur richesse, tandis que 99% de la population a vu ses revenus chuter", écrivent-ils.

Interrogée par France Inter, Marlene Engelhorn, 30 ans, héritière multimillionnaire et signataire de la lettre, en est persuadée : "Il faut redistribuer non seulement le patrimoine, mais aussi le pouvoir qui va avec. Il y a des gens qui ne seront jamais riches de leur vie. Il faut être né riche afin de devenir riche et ça, c'est un retour au système féodal."

Deux Français dans la liste des signataires

Les signataires de la lettre, majoritairement des Américains et des Britanniques, ne sont pas forcément connus, à l'exception de la productrice américaine Abigaïl Disney, nièce de Walt Disney ou encore de l'acteur américain Mark Ruffalo. Dans cette longue liste figurent également deux Français : un homme, Jonathan Hallama et une femme, Eugénie E., dont le nom de famille n'est pas précisé dans sa totalité.

"Si j'étais au salaire minimum et que j'appelais à une taxation des plus riches, peu de gens m'écouteraient", a déclaré à l'AFP Phil White, un millionnaire britannique présent au Forum de Davos. À 71 ans, cet ingénieur de formation le reconnaît : "J'ai gagné assez d'argent pour être bien loti. Je serais très heureux de payer plus d'impôts, et je demande à mon gouvernement : taxez-moi et taxez les gens comme moi."

Rapport annuel d'Oxfam sur les inégalités

Déjà lundi, à l'ouverture du Forum de Davos, Oxfam publiait un rapport sur les inégalités mondiales. "Les inégalités économiques ont atteint des niveaux extrêmes et dangereux", écrit l'ONG. S'agissant de la France, les dix premiers milliardaires français ont augmenté leur fortune de 189 milliards d'euros rien que depuis le début de la pandémie, et Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, possède une fortune équivalente à 20 millions de Français, détaille Oxfam.

L'organisation internationale insiste enfin sur le rôle "crucial" de la taxation, en proposant notamment un impôt exceptionnel sur la fortune ou encore une hausse de l'imposition sur les revenus du travail et du capital des 1 % les plus riches.

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie a lui assuré sur franceinfo que "toutes les personnes fortunées qui veulent venir en France sont les bienvenues, elles seront taxées justement et efficacement", en rappelant que les millionnaires en France ont droit "au taux d'imposition parmi les plus élevés de tous les pays développés", comprenant "un impôt marginal sur le revenu à 45%", "la CSG à 9%" et "une surtaxe sur les salaires à 4%".