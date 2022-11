France Inter, 1re radio de France

France Inter, leader en AC et en PDA. Une rentrée historique de la matinale

► France Inter, forte progression en 1 an

Publicité

Avec 6 787 000 auditeurs (+260 000 auditeurs en 1 an), soit une audience cumulée de 12.3% (+ 0.4 pt en 1 an) et une part d’audience de 13.5% (+ 0.9 pt en 1 an), France Inter confirme sa place de 1re radio de France.

► Une rentrée record pour le 7/9.30

Avec une AC de 8.3% (+0.5 pt en 1 an) et une très forte PDA de 17.7% (1.4 pt en 1 an), le 7/9.30 de Nicolas Demorand et Léa Salamé fédère chaque matin 4 593 000 auditeurs (+319 000 auditeurs en 1 an). Jamais la matinale de France Inter n’a rassemblé autant d’auditeurs sur une vague de rentrée.

►Une grille solide et de nouvelles émissions plébiscitées

Plus de débats, plus d’info, plus de culture, plus d’interactivité, plus de rire, les émissions de France Inter continuent de rassembler toujours et encore un large public.

► France Inter, leader sur le numérique

France Inter est également la radio la plus écoutée sur les supports numériques. Elle enregistre mensuellement 49 millions écoutes de podcasts, et 63,5 millions de vidéos vues.

Sources : Médiamétrie Global janvier-mars 2022 / Médiamétrie eStat Podcasts, octobre 2022 / Vidéos : sources internes et plateformes partenaires, moyenne sept-oct 2022