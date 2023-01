France Inter, 1re radio de France, rassemble et fidélise massivement

► France Inter, largement leader

Avec 6 851 000 auditeurs, soit une audience cumulée de 12.4% et une part d’audience de 14% (3ème meilleure PDA historique), France Inter confirme sa place de 1re radio de France.

Avec ses 6 851 000 auditeurs chaque jour, elle est la radio qui rassemble et fidélise le plus son auditoire dans un contexte où la consommation des médias est de plus en plus fragmentée.

Elle est 1re radio de France sur les supports numériques et 1re sur les podcasts avec 46.2 millions de podcasts par mois. (Sources : Médiamétrie Global Radio sept-oct 2022 / Médiamétrie eStat Podcasts, moyenne nov-déc 2022)

► le 7/9.30, 1re Matinale de France

Avec une AC de 7.9% et une PDA qui progresse fortement pour atteindre 17.6% (+0.7 pt en 1 an et 3ème meilleure PDA historique), le 7/9.30 de Nicolas Demorand et Léa Salamé , avec Sonia Devillers, fédère chaque matin 4 374 000 auditeurs.