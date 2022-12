France Inter, 1re radio de France sur les supports numériques

France Inter, 1re radio de France avec 6 787 000 auditeurs quotidiens*, confirme également son leadership sur les supports numériques. L’information, les programmes, la musique et l’humour sur la chaîne ont tous pris le tournant du digital ce qui permet à France Inter de rassembler de plus en plus d’auditeurs.

1re radio sur les supports numériques

France Inter est la radio la plus écoutée sur le numérique avec 1 936 000 auditeurs chaque jour en sept-oct 22, soit 256 000 de plus en un an. Leader sur mobile (+ 262 000 auditeurs en 1 an), sur ordinateur et sur tablette.

1re radio écoutée en différé

France Inter toujours leader, avec 871 000 auditeurs quotidiens qui déclarent l’écouter en différé.

*Médiamétrie EAR National – Sept-Oct 2022