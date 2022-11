France Inter, 1re radio en Ile-de-France

France Inter 1re radio en AC et en PDA

► Avec 1 382 000 auditeurs franciliens, une audience cumulée de 13.5% et une PDA leader de 16,3 %, France Inter confirme sa place de 1re radio en Ile-de-France et enregistre une rentrée record.

► Avec 976 000 auditeurs quotidiens, une audience cumulée de 9,5%, et une part d’audience exceptionnelle de 24,2% entre 7h et 9h30 la matinale de Léa Salamé et Nicolas Demorand reste 1re matinale en Ile-de-France.