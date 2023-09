France Inter à Bordeaux dimanche 1er octobre 2023

►►► Dimanche 1er octobre, France se déplace dans la ville de Bordeaux.

Vous êtes invités à assister en direct et en public depuis l'Auditorium de l'Opéra National de Bordeaux situé au cœur du centre historique de la ville, à deux émissions :

- A 11h, On va déguster de François-Régis Gaudry entouré de ses chroniqueurs pour découvrir les 1000 et unes saveurs de Bordeaux.

Il recevra Bérénice Walton, éleveuse de race bazadaise à Arveyres en Gironde (La ferme de Bérénice) et Vivien Durand, chef-cuisinier des restaurants, Le Prince Noir à Lormont et La cuisine de Vivien à Talence et Gauta à Bordeaux.

Chroniques de Zazie Tavitian et Jérôme Gagnez.

- A 18h, Le grand dimanche soir de Charline Vanhoenacker et sa bandeJuliette Arnaud, Guillaume Meurice, Mahaut, Djubaka, Doully, Hippolyte Girardot, Clara Dupont-Monod et Frédéric Fromet. Ils vous attendent nombreuses et nombreux, pour deux heures de spectacle : de l’humour, de la satire, de l’info, de la musique...

En live : Maxwell Farrington & Le SuperHomard

►►► Pour assister aux émissions en direct et en public depuis l'Auditorium de l'Opéra National de Bordeaux :

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles