France Inter célèbre le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, du 26 au 29 janvier 2023

Pour la 50ème édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, France Inter reçoit Hajime Isayama, l’auteur de « L’Attaque des Titans » et met la BD à l’honneur sur son antenne.

France Inter célèbre la 50ème édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême avec une programmation spéciale et un invité exclusif. A l’occasion du 10ème anniversaire de la publication en France de la série « L’Attaque des titans » aux 110 millions d’exemplaires vendus, le célèbre mangaka Hajime Isayama vient pour la première fois en Europe et accorde une interview inédite et en avant-première à Léa Salamé pour France Inter.

Jeudi 26 janvier

■ L’invité de 7h50 / Léa Salamé

avec Hajime Isayama, mangaka japonais, auteur de « L’attaque des Titans », un des titres les plus populaires de ces dernières années.

"Le monde appartient désormais aux Titans, des êtres gigantesques qui ont presque décimé l’Humanité. Voilà une centaine d’années, les derniers rescapés ont bâti une place forte, une cité cernée d’une haute muraille au sein de laquelle vivent aujourd’hui leurs descendants. Parqués, ignorants tout du monde extérieur, ils s’estiment au moins à l’abri de ces effroyables êtres qui ne feraient d’eux qu’une bouchée. Hélas, cette illusion de sécurité vole en éclats le jour où surgit un Titan démesuré, encore bien plus colossal que tous les autres. S’engage alors un combat désespéré pour la survie du genre humain..." Pika Edition

Hajime Isayama © Radio France - France Inter

■ Totémic / Rebecca Manzoni

avec Marguerite Abouet, auteure de la série « Aya ». Elle a douze ans lorsqu'elle quitte, avec son frère, Abidjan pour Paris. Depuis une quinzaine d'années, les scènes quotidiennes de ces deux villes sont des toiles de fond incroyablement drôles, vivantes, délirantes et envoûtantes, qui lui inspirent ses œuvres. Elle y puise les ressorts de ses histoires qui touchent toutes les générations.

■ Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi

Les bandes dessinées qui font du bien avec Didier Pasamonik, Eric Libiot, Guillemette Odicino, Thibaut de Saint Maurice, Maïa Mazaurette et Angèle Ferreux-Maeght

■ Le 13/14 / Bruno Duvic

Emission en public et en direct du festival avec Fausto Fasulo, co-directeur artistique du festival, Kalon, mangaka française (lance avec le scénariste Izu et le dessinateur Madd une série shonen consacré à l'e-sport, "Versus Fighting Story") et Lisa Mandel, autrice (en 2019, elle entame la web-série bd Une année exemplaire , où elle tente de vaincre ses addictions en un an, en produisant une page par jour).

■ Sortie du podcasts « Blockbusters » de Frédérick Sigrist

Série consacrée à « L’attaque des Titans » de Hajime Isayama

Samedi 28 janvier, à 14h

■ La libraire francophone / Emmanuel Khérad

Séquence depuis le Festival avec Aurélia Aurita pour La vie gourmande (Casterman) où elle évoque tout à la fois la maladie, la vie, le désir et la nourriture.

Dimanche 29 janvier, 13h20

■ Histoire de /Patrick Boucheron

La bande dessinée, histoire d'une consécration avec Benoit Peeters (scénariste de bande dessinée et écrivain, auteur avec François Schuiten du cycle Les Cités obscures , il a récemment publié, avec Jacques Samson, Chris Ware) et Antoine de Baecque (historien de la littérature, critique de cinéma et de théâtre et éditeur français).

Toute l’année, France Inter reçoit auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices, éditeurs, éditrices, personnalités et amateurs de la BD et du roman graphique. Elle promeut chaque année son prix BD Fnac/France Inter parmi une sélection proposée par un jury professionnel et grand public (cette année « La perpendiculaire au soleil » de Valentine Cuny-Le Callet) et labellise le meilleur de la BD, jeunes talents avec son label découverte et auteurs confirmés leur offrant ainsi un soutien éditorial et promotionnel fort.

Un demi-siècle que le Festival d’Angoulême est né. En 50 ans, le festival est passé de monde de l’enfance à l’âge adulte.

►►► La 50e édition a été imaginée comme une préfiguration du futur du Festival avec la volonté d’offrir aux fans et amoureux de la bande dessinée la possibilité d’aller d’un site à l’autre. Des sites qui regroupent des pôles thématiques et vous offrent ainsi une densité de propositions attractives relatives aux genres que vous affectionnez.

► Un quartier Manga : Pour vous permettre, amateurs de ce genre - particulièrement apprécié dans notre pays, devenu sa deuxième patrie - de satisfaire votre soif de découvertes, le Festival regroupe, sur un même site, l’éditorial de sa programmation avec celui des éditeurs.

► Un quartier jeunesse : Ici, parents et enfants pourront découvrir dans un nouvel espace de nombreuses expositions, rencontres et animations avec également différents ateliers, une grande librairie, une salle de projection ainsi qu’un coin lecture, destiné aux tout petits jusqu’aux adolescents.

► Place du 9è art : Témoin et acteur des évolutions de la bande dessinée depuis 50 ans, le Festival choisit son édition anniversaire pour s’ouvrir au marché de l’Art. Il crée un nouvel espace, la Place du 9e Art, rassemblant des galeristes, maisons de ventes et revues spécialisées, dans le but de mettre en avant les productions originales des autrices et des auteurs, embrassant ainsi leur qualité d’artistes.

► Pavillon Jeunes talents : lieu incontournable des jeunes artistes et de tous ceux qui aiment la créativité, le Pavillon regroupe maints espaces propices à la découverte de jeunes autrices et auteurs désireux d’échanger entre eux mais aussi de présenter leurs travaux et réalisations à des professionnels. Ils ont également l’opportunité d’assister à des conférences et de s’informer sur les écoles, les formations, les métiers ou encore les techniques en lien avec l’image.

► Un festival numérique : création de différentes réalisations inédites sur les réseaux sociaux, de nouveaux formats audiovisuels et une application.

►►► Vous pourrez aussi découvrir des expositions. 50 autrices et auteurs d’horizons variés posent – et proposent – leur regard sur cette manifestation rassemblant professionnels et amoureux du 9e art.

► L’attaque des Titans, de l’ombre à la lumière : Un récit exalté, des partis pris graphiques audacieux, un caractère inclassable manifeste... Le phénomène L’Attaque des Titans, fruit de l’imagination débordante du jeune mangaka Hajime Isayama, s’expose dans le cadre de la 50e édition du Festival.

L'ATTAQUE DES TITANS - SHINGEKI NO KYOJIN © Hajime ISAYAMA Kodansha Ltd

► Julie Doucet, toujours de grande classe : Le Festival a couronné de son Grand Prix 2022 une figure essentiellement singulière– devenue singulièrement essentielle – du paysage de la bande dessinée : la Québécoise Julie Doucet. La rétrospective qui lui est aujourd’hui consacrée sonde les âpretés de son œuvre subversive, voire transgressive, qui a toujours été le signe d’une spontanéité sans fard.

Julie-Doucet-Time-Zone-J - Tous-droits-Julie-Doucet-Drawn-and-Quarterly---2022

► Marguerite Abouet, la vie comme elle va : En mettant à l’honneur l’œuvre de la scénariste Marguerite Abouet, créatrice entre autres de l’opiniâtre Aya et de l'espiègle Akissi, le Festival d’Angoulême pare cette année son Quartier Jeunesse des couleurs, des parfums et des sons de la Côte d’Ivoire.

Akissi_T6 - Abouet_Sapin_Gallimard

► Couleurs : 1974, le Salon International de la Bande Dessinée voit le jour à Angoulême, le dernier week-end de janvier. Entre autres manifestations festives, il accueille l’exposition L’Esthétique du noir et blanc dans la bande dessinée. 50 ans plus tard, en écho, le Festival fait place à la couleur à travers une exposition immersive.

► Les 6 voyages de Philippe Druillet : 35 ans après l’avoir couronné de son Grand Prix, le Festival d’Angoulême profite de sa 50e édition pour célébrer Philippe Druillet et son œuvre. Du musée de la ville d’Angoulême à la chapelle contiguë, l’exposition qui lui est consacrée propose, en six voyages, autant de voies d’accès aux mondes à la fois colossaux et abyssaux de ce géant du 9e art.

Philippe Druillet - Philippe Druillet

► Ryōichi Ikegami, à corps perdus : le Festival consacre une vaste exposition au mangaka internationalement reconnu, Ryōichi Ikegami. Toujours en activité à presque 80 ans, lauréat il y a une vingtaine d’années du prestigieux prix Shōgakukan, il se distingue par une volonté quasi exclusive de mettre son dessin au service de scénarios écrits par d’autres.

SANCTUARY [WIDEBAN] - 1999 Sho FUMIMURA, Ryoichi IKEGAMI SHOGAKUKAN

► Junji Itō dans l’antre du délire : En consacrant pour la première fois une exposition à Junji Itō, le Festival propose de pénétrer dans l’œuvre du mangaka que d’aucuns considèrent comme l’un des grands maîtres de l’horreur au Japon, digne héritier de Shigeru Mizuki et du père fondateur du genre, Kazuo Umezu.

Tomie-3L - Junji Ito - Asahi

► Elle résiste, elles résistent : Le Prix René Goscinny – Prix du meilleur scénario 2022 est revenu à Jean-David Morvan et Madeleine Riffaud pour Madeleine, Résistante : la rose dégoupillée, premier tome d’une série dessinée par Dominique Bertail. L’exposition qui s’inscrit dans le cadre de ce prix revient sur la genèse de l’album, et présente le parcours et les engagements de Madeleine Riffaud et d’autres figures de résistantes.

MADELEINE, RÉSISTANTE - MORVAN BERTAIL ET RIFFAUD - AIRE LIBRE DUPUIS

► Worldwide comics explosion : 10 autrices et auteurs émergent sur la planète bande dessinée

Chaque année, le Festival d’Angoulême expose d’anciennes et d’anciens lauréats de son fameux Concours Jeunes Talents, dans l’espace du même nom. Pour cette édition anniversaire, il a décidé de pousser les frontières en présentant les travaux de dix talents émergents internationaux, représentants de la jeune génération.

Magda T17 - Wouters et Van-Gheluwe

►►► La compétition officielle regroupe plusieurs prix :

Le fauve d’or / prix du meilleur album

Le fauve d’Angoulême / prix spécial du jury / prix révélation / prix de la série / prix de la BD alternative

Et pour la sélection jeunesse :

Le fauve d’Angoulême / prix jeunesse / prix spécial du jury jeunesse

Toute la sélection officielle ici !

►►► Le Grand Prix

Décerné par des autrices et auteurs professionnels toutes nationalités confondues, le Grand Prix est l’occasion de célébrer et récompenser une autrice ou un auteur pour son œuvre et son empreinte dans l’histoire de la bande dessinée. Suivant le principe de la démocratie directe, il leur est demandé de voter en ligne pour l’autrice ou l’auteur de leur choix.

► Les trois autrices/auteurs nommé-es- pour le Grand prix du festival sont :

Alison Bechdel

Catherine Meurisse

Riad Sattouf

Le•a lauréat•e sera dévoilé•e le mercredi 25 janvier.