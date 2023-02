France Inter au Festival Séries Mania à Lille du 17 au 24 mars 2023

Accompagnée par des acteurs de référence, chaque édition du festival Séries Mania apporte son lot de nouveautés et de créations, avec une attention toute particulière sur la qualité des séries proposées.

►►► France Inter sera au cœur du festival Séries Mania dès le 13 mars :

■ Du lundi 13 au jeudi 16 mars, à 6h50 avec l’actualité du festival, une chronique quotidienne de Xavier Leherpeur

■ Du lundi 13 au vendredi 17 mars, à 13h45 C’est une chanson , une chronique de Frédéric Pommier avec, chaque jour, un acteur de séries

■ Vendredi 17 mars à

9h05 / Xavier en séries de Xavier Leherpeur

10h / Grand bien vous fasse d’Ali Rebeihi pour une émission spéciale depuis Paris

17h / C’est encore nous ! de Charline Vanhoenacker qui sera, avec toute son équipe, en public et en direct du Théâtre du Nord

■ Samedi 18 mars

12h / Grand face à face XXL d’Ali Baddou avec Natacha Polony et Gilles Finchelstein pour une émission enregistrée en public depuis le Théâtre du Nord, le vendredi 17 mars, à 14h

Séries Mania - J LELONG

►►► Cette année, Séries Mania se divise en plusieurs catégories :

► Avec une soirée d’ouverture vendredi 17 mars et la présentation de Salade grecque en présence de Cédric Klapisch, créateur, coauteur et réalisateur de cette série.

La suite sérielle de la fameuse trilogie de l’Auberge espagnole nous plonge cette fois à Athènes, dans une ville divisée par la crise économique et migratoire. Engagée et résolument internationale, Salade grecque parvient à mêler l’efficacité des comédies de Cédric Klapisch aux problématiques contemporaines qui animent la jeunesse d’aujourd’hui.

Salade Grecque - Jerome Plon

► Et une soirée de clôture avec Transatlantique d’Anna Winger sa créatrice.

La nouvelle série d’Anna Winger créatrice d’Unorthodox, tournée à Marseille, relate de faits historiques méconnus et détaille l’histoire de Varian Fry, le journaliste américain envoyé par le Comité de secours d’urgence, qui a orchestré la fuite de milliers de juifs en 1940. Transatlantique offre une fresque réjouissante et émouvante, qui met en scène un brillant casting porté par Gillian Jacobs (Community), Corey Stoll (House of Cards), Grégory Montel (Dix Pour Cent) et Lucas Englander (Parlement).

Transatlantic - Netflix

► Du 17 au 24 mars, plusieurs séries vous seront proposées dont :

The Fortress dans la catégorie internationale

Une série d’anticipation qui fait écho aux débats actuels, où l’on retrouve notamment Russell Tovey (Years & Years), et qui questionne la pertinence des politiques migratoires, tout en mettant le sujet de l’épuisement des ressources naturelles au cœur de l’action.

THE FORTRESS - Lukas Salna_Maipo Film_Viaplay

Aspergirl dans la catégorie française

Une série intime sur un sujet de société trop rare à la télévision, à travers le portrait touchant d’une mère et de son fils, tous deux atteints d’un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), Aspergirl est un appel à la bienveillance et à l’acceptation des différences.

Aspergirl - Lou Faulon

